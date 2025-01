Even afblijven van Prosus

Prosus sloot maandag 1,5% in de min op 33,26 euro. De investeerder heeft dit jaar al ongeveer 13% moeten inleveren. Volgens Investtech ziet er voor de middellange termijn niet goed uit voor het aandeel.

Investtech: “Prosus sloot vrijdag 2.6% lager op 33.76 euro. Het aandeel is niet lager gesloten sinds september 2024. De afgelopen week is het aandeel 12.1% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is technisch gezien negatief voor de middellange termijn.”

Negatief beeld Prosus

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht