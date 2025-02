Even afblijven van Signify

Het aandeel Signify heeft een slechte week achter de rug en is YTD ruim 3% gedaald. Volgens Investtech is het aandeel aandeel trendmatig negatief op de middellange termijn.

Investtech: “Signify eindigde vrijdag iets lager op 20,90 euro, wat neerkomt op een daling van 0,9%. Het aandeel is hiermee voor de zesde dag op een rij gedaald en De afgelopen week is het aandeel 7,8% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

