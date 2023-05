Event voor de nieuwe belegger: BeursInside Investment Forum

Op vrijdag 12 mei vindt het online event BeursInside Investment Forum plaats. Vanaf 11.00 uur worden in totaal dertien informatieve masterclasses uitgezonden voor zowel de beginnende als de gevorderde belegger.

De laatste jaren zijn er veel nieuwe (jonge) beleggers bijgekomen. Ook de pandemie en de euforie van de crypto-bull-run en de GameStop-hype hebben hieraan bijgedragen. In een tijd dat we meer belang hechten aan wat er nu gebeurt, kunnen we stellen dat het heden met soms sterk dalende aandelen niet de status quo is, maar het nieuwe normaal.

Initiatiefnemer BeursInside, een platform voor de nieuwe belegger, wil met haar events anticiperen op de grote behoefte bij (nieuwe) beleggers om live beleggingsgoeroes, analisten en finfluencers te ontmoeten en geïnspireerd te worden.

Tune dus in op vrijdag 12 mei op het event BeursInside Investment Forum en laat u via de webinars op de hoogte brengen van de laatste trends op het gebied van onder andere crypto, ETF’s, swingtraden, FIRE, gender diversity en ChatGPT. Het hele programma is te vinden op BeursInside.nl.

