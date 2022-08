Exor met Amsterdamse beursnotering op weg naar de AEX

Sinds vrijdag is Exor N.V., de investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie Agnelli, beursgenoteerd op het Damrak. Op basis van de huidige waardering en het percentage vrij verhandelbare aandelen is Exor een kandidaat om opgenomen te worden in de AEX Index. Het bedrijf zelf verwacht bij de herweging in maart 2023 aan alle voorwaarden te voldoen.

De familie Agnelli is wereldberoemd geworden door het automerk FIAT. Anno 2022 heeft hun investeringsmaatschappij Exor aanzienlijke belangen in onder andere Stellantis (waartoe FIAT behoort), Ferrari en Iveco. Maar ook CNH International (kapitaalgoederen voor landbouw en bouw), voetbalclub Juventus, modemerk Christian Louboutin en mediatitels La Stampa, La Repubblica en The Economist behoren tot de portefeuille. In 2016 vestigde Exor N.V. zich statutair in Nederland. Daar wordt nu een vervolg aan gegeven via een beursnotering op Euronext Amsterdam. De bestaande beursnotering in Milaan wordt later dit jaar beëindigd.

Op weg naar de AEX

Exor heeft op dit moment een beurswaarde van €15 miljard. De familie Agnelli heeft en houdt naar verwachting een controlerend belang van 52%. Het percentage vrij verhandelbare aandelen zal ten hoogste 44% bedragen. Maar dan nog is de marktwaarde die meetelt voor een eventuele opname in de AEX Index op dit moment groter dan die van BE Semiconductor Industries, Signify en Just Eat Takeaway. Om in aanmerking te komen voor een plek in de AEX Index dient Exor aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het bedrijf zelf verwacht bij de herweging in maart 2023 zover te zijn.

Interessante aanwinst voor het Damrak

In 2019 kreeg Prosus als buitenlandse investeringsmaatschappij een beursnotering in Amsterdam en met haar brede portfolio vormt Exor N.V. daar een interessante aanvulling op. Eén van de doelstellingen van Exor is om meer handel in het aandeel te krijgen. Door een meer directe positionering naast sectorgenoten, zoals ook Hal Trust, heeft dat een kans van slagen, zeker als de opname in de AEX Index er volgend jaar van komt.

Ook als we kijken naar de koersontwikkeling (zie grafiek) is Exor een interessante aanwinst. Op periodes van 1, 2 en 5 jaar doen de Italianen zeker niet onder voor andere investeerders uit Nederland en België, waar de holding companies Sofina en GBL staan genoteerd. Voor beleggers in deze subsector wordt het boeiend om te zien hoe Exor zich verder gaat ontwikkelen.

Discount

Een andere doelstelling van Exor is het verkleinen van de zogenaamde discount. Dat wil zeggen, door het controlerende belang van de Agnelli-familie wordt Exor op de beurs gewaardeerd tegen een lager bedrag dan de optelsom van alle individuele belangen. Die situatie is erg vergelijkbaar met die van Prosus. Dat voorbeeld laat ook meteen zien hoe lastig het is om de discount te verkleinen.

Koersontwikkeling investeringsmaatschappijen

De grafiek laat de koersontwikkeling zien van Exor, Sofina, GBL, Hal Trust en Prosus over een periode van vijf jaar.

