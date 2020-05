Extra diepe crisis door te vroege opheffing lockdown

Kristina Hooper, strateeg bij Invesco, zou wel eens gelijk kunnen krijgen met haar voorspelling dat een tijdelijk banenverlies permanent kan worden als begrotingsmaatregelen ontoereikend zijn of lockdownmaatregelen te snel worden versoepeld.

Hooper stelt dat overheden kunnen leren van de Spaanse griep in 1918. “Tijdens de Spaanse griep werden sluitingen van steden opgeheven, hetgeen leidde tot een stijging van het aantal infecties, waardoor ze gedwongen werden weer te sluiten. Uiteindelijk werden die steden langer gesloten en hadden ze een trager economisch herstel dan steden die tijdens de eerste besmettingsgolf langer gesloten bleven.” De steden van toen zijn de landen van nu.

Naar 20%

David Lafferty, strateeg bij Natixis: “De werkloosheid in de VS kan de komende maanden oplopen naar 20%. Het percentage kan vervolgens snel weer dalen, maar zal in 2021 nog rond de 8% zweven. De Amerikaanse economie valt over de rand, maar tot dusver blijven financiële markten geloven dat de Federal Reserve de economie voor meer pijn kan behoeden.” Niemand lijkt er echter aan te durven denken als het effect van het monetaire beleid van de Fed en ECB is uitgewerkt in een periode dat de crisis nog niet voorbij is.

Extra

Hoge werkloosheidscijfers leiden volgens Tristan Perrier, strateeg bij Amundi, tot een aantal permanente crisismaatregelen om zwakke aspecten binnen de economie blijvend te ondersteunen. Maar hoe hoog zijn ze? In sommige landen schrikbarend, zoals uit de database van Trading Economics blijkt. De relatie met overheidstekort en overheidsschuld is ver te zoeken in het groepje van landen met een werkloosheid van meer dan 10%.

