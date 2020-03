Extra risico kost extra rendement

Bij hogere fundamentele risico’s als een economie of recessie willen beleggers betaald worden in de vorm van extra rendement. De visie van David Lafferty, strateeg bij Natixis.

Grote indices als S&P 500 en MSCI handelen op dit moment zo’n 18% lager dan de pieken van eerder dit jaar. Net als bij obligaties brengt deze correctie wat waarde terug in wereldwijde aandelen. Dit wil niet zeggen dat aandelen goedkoop zijn. Ze zijn wel een stuk goedkoper dan een paar maanden geleden en de relatieve waarde ten opzichte van obligaties is door het dak gegaan.

Er is nog een interessante (relatieve) vergelijking te maken, namelijk het vergelijken van dividend yield met investment grade bond yields. Uiteraard is er een verschil in risico, maar het is toch een interessante vergelijking, gegeven het historisch grote verschil. In de VS geeft de S&P 500 een dividend yield van 2.3%. Dit is 175 bps hoger dan de US 10-Year Treasury (yield 0.5%).

Anders gezegd, de S&P 500 biedt een yield van meer dan 4x zo groot als die van de US 10-Year Treasury. Met hogere dividenden en negatieve yields op staatsobligaties is het meten van relatieve waarde nog aantrekkelijker in Europa en Japan.

Lafferty waarschuwt dat aandelenselectie ontzettend belangrijk is, aangezien de wereldwijd op handen zijnde groeivertraging er voor zal zorgen dat bepaalde bedrijven minder (of geen) dividend zullen uitkeren.

Dit hoeft niet de bodem te zijn voor aandelen. Het kan altijd lager en goedkoper als de huidige wereldwijde daling doorzet. “Toch biedt het huidige prijsniveau aantoonbaar een redelijke waarde voor beleggers met een sterke maag, die de schommelingen die nog wel even aan zullen houden op de markten kunnen verdragen.”

