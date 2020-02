Extreem dividendrendement voor Wereldhave

Afbreken en herbouwen lijkt het doorlopende credo van Wereldhave te zijn geworden. De nieuwe topman Matthijs Storm wil de 17 winkelcentra die in portefeuille blijven ombouwen naar multifunctionele centra met 25% minder winkels en in plaats daarvan onder meer horeca, fitnessruimtes en kantoren.

Storm gaat de zes winkelcentra in Frankrijk verkopen plus vijf winkelcentra in Nederland en België. Dat volgt op een afschrijving over de laatste zes maanden van 325 miljoen, waardoor over het hele boekjaar 13% het vastgoed 13% lager werd gewaardeerd. De opbrengst wordt gebruikt voor de ombouw van de centra.

De tijd zal leren of Storm gelijk krijgt, maar bij de ombouw kunnen grote vraagtekens worden geplaatst. Nederlanders gaan niet een paar keer per week eten in een restaurant, omdat restaurants te duur zijn. Vanuit het restaurant wil je wel naar de bioscoop maar niet naar een fitnesruimte. Shoppen is voorbij. Winkels behoren levende etalages te zijn, waar je kleding en schoenen kunt passen om ze later online te kunnen bestellen tegen een concurrerende prijs. Bij mij in de buurt in China zie ik dat mensen in de Store van Microsoft geen pc kunnen kopen en meenemen, maar kan die wel met behulp van een verkoper online worden besteld.

Weinig hoopgevend zijn eveneens de vooruitzichten. De winst per aandeel zal naar 1,40-1,45 euro als alles is verkocht van 2,81 euro over het afgelopen jaar. Beleggers moeten dit jaar rekening houden met een daling van het dividend naar 1,76 euro van 2,52 euro het afgelopen jaar.

Het aandeel staat vanmorgen 8,8% lager op 15,95 euro. Het dividendrendement bedraagt daarmee 11% op basis van de dividendprognose van 1,76%. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 23,10 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

