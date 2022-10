Fabiana Fedeli (M&G): ‘Bepaalde techaandelen interessant’

De inflatie is hoog, centrale banken blijven de rente verhogen en ja, de financiële markten houden last van volatiliteit. Moeten beleggers daarom aandelen links laten liggen? Nee, stelt Fabiana Fedeli, hoofd aandelenbeleggingen bij vermogensbeheerder M&G.

Kwartaalcijfers druppelen binnen en veel winstverwachtingen zijn bijgesteld. Uit het afgelopen cijferseizoen bleek al dat bedrijven die binnen dezelfde sector vallen heel verschillende rendementen behalen. “Sector-breed beleggen loont momenteel niet. Het goed bestuderen van individuele ondernemingen wel door de schuldenniveaus te analyseren, te kijken naar het energieverbruik en de loep te leggen op het management. Dit soort factoren zijn van doorslaggevend belang in ons selectieproces,” stelt Fedeli.

“Neem tech-aandelen. Met de huidige koersen zijn er interessante beleggingskansen ontstaan, maar ook hier moet je wel goed opletten. Wij blijven weg bij bedrijven die afhankelijk zijn van de vraag van de eindconsument en daardoor extra kwetsbaar zijn als die vraag afneemt.” Fedeli ziet meer in bedrijven die actief zijn in Cloud-computing en in datacentra – sectoren die zich goed staande weten te houden in een klimaat met economische tegenwind. Zelfs de energiesector, die nu een veilige belegging lijkt, is niet immuun voor onvoorziene veranderingen zoals bijvoorbeeld de invoer van belastingverhogingen”

Wat M&G vooral niet doet, zegt Fedeli, is beleggen in hypes. “Wij gaan veel liever voor bedrijven met sterke onderliggende fundamentals en die zich richten op de lange termijn. Zelfs als het onrustig is op de beurzen, blijven dit soort bedrijven gedijen.” Als voorbeeld noemt Fedeli ondernemingen die moderne technologie inzetten om hun CO2-voetafdruk en energieverbruik te verlagen. “Maar ook beleggen in infrastructuurbedrijven is juist nu interessant omdat de opbrengsten vaak zijn gelinkt aan de inflatie. Dit kan beleggers beschermen tegen de oplopende kapitaalkosten.”

