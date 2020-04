Fabiana Fedeli (Robeco): ‘China, Taiwan en Korea deden het beter’

Aandelenbeurzen in China, Taiwan en Korea hebben beter gepresteerd dan andere wereldwijde aandelenbeurzen sinds de sell off. Beleggers zouden bij hun allocatie daarom meer op landenniveau moeten denken dan op regioniveau. Dat schrijft Global Head of Fundamental Equities Fabiana Fedeli van vermogensbeheerder Robeco.

De aandelenspecialist verwacht dat het slechtste nieuws over bedrijfswinsten nog moet volgen. “De wereldwijde economische shutdown die heeft plaatsgevonden, is anders dan alles wat we ooit in ons leven hebben meegemaakt”, schrijft Fedeli. De economische ontwrichting door deze maatregelen zal volgens aandelenspecialist enorm zijn, met een ernstige beperking van de stroom van mensen en goederen. “Een wereldwijde recessie is bijna onvermijdelijk.”

Toch zijn er lichtpuntjes, stelt Fedeli. Aandelenbeurzen van landen als Taiwan (TWSE Index), Korea (Kospi Index) en China (CSI 300 Index) reflecteren als eerste een toename van economische activiteit in die landen. Zij slaagden erin de coronacrisis en de gevolgen daarvan eerder aan te pakken en derhalve eerder terug te keren naar een meer genormaliseerd niveau van economische activiteit en vraag, concludeert Fedeli.

De oorzaak van dit vroegtijdige herstel kan zijn dat Taiwan en Zuid-Korea belangrijke lessen leerden tijdens de SARS-uitbraak in 2002/2004 en derhalve beter waren voorbereid op de huidige coronavirusuitbraak. Zij leidden zelfs minder onder de uitbraak dan China. In Amerikaanse dollars uitgedrukt presteerden alle drie de aandelenbeurzen sinds 21 februari beter dan de S&P500. Desalniettemin verwacht de aandelenspecialist dat alle drie de landen mogelijk in een recessie belanden. “Deze zal echter minder diep zijn dan die in Europa en de VS, waar momenteel nog een lockdown geldt”, stelt Fedeli.

Ook bereidt ze zich voor op een nieuwe aandelencorrectie na de recente opleving. Fedeli: “We houden rekening met nog meer slecht nieuws: bedrijven met herfinancieringsproblemen in high-yieldmarkten, hardnekkiger dan verwachte verspreiding van het coronavirus, vertragingen in de beleidsreactie en een tweede besmettingsgolf. En nog belangrijker, we mogen ook verslechterende fundamentals en slechte winsten verwachten. Zodra de winst bekend wordt gemaakt, zullen ze de aandelenprestaties en de marktvolatiliteit beïnvloeden.”

