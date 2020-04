Fabiana Fedeli (Robeco): ‘Uitverkoop voorbij’

De coronacrisis verspreidde zich sneller over de wereld dan bijvoorbeeld de kredietcrisis, maar voor opkomende markten was de koersval vooralsnog geringer. Aandelenbeleggers van Robeco geloven dat het ergste voorbij is.

Fabiana Fedeli, global head of Fundamental Equities, en Jan de Bruijn, client portfolio manager, zijn van mening dat de structurele factoren die op lange termijn de economische groei in opkomende markten stimuleren, nog steeds aanwezig zijn.

“In het begin van de coronacrisis is voor 45 miljard dollar aan buitenlandse beleggingen in opkomende markten van de hand zijn gedaan. Daarmee was de uitverkoop groter en sneller dan die ten tijde van de financiële crisis, ruim tien jaar geleden.”

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

