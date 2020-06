Facebook krijgt klappen

De storm voor Facebook is nog niet gaan liggen na de zware koersval vrijdag van 8,3% naar 216,08 dollar.

De weigering van Facebook om iets te doen tegen racisme, haatdragende uitlatingen en politieke manipulatie begint zijn tol te eisen. Grote bedrijven willen hier niets mee te maken hebben en trekken hun budgetten terug, niet alleen op Facebook maar ook op Twitter en Instagram. Het gaat om onder meer Unilever, Verizon en Coca-Cola en meer dan 100 marketeers van grote bedrijven die zich sharen achter #StopHateForProfit.

Deze en andere vergelijkbare acties gaan vulkanische vormen aannemen. Mark Zuckerberg blijft als CEO van Facebook zijn ogen sluiten voor deze ontwikkeling.

Tot hoever

Door de koersdaling van vrijdag is het aandeel dichter bij de steun van 208 dollar gekomen. Bij een doorbraak kan het aandeel verder dalen naar 178 dollar. Bij die koers ligt de koers/omzet op een niveau dat past bij eerdere koopsignalen. Voor het aandeel wordt momenteel 8,4 keer de omzet betaald. Recent was dat nog ruim 9 keer, maar een stijging tot boven de 9 blijkt in toenemende mate een verkoopsignaal te zijn. De periode is voorbij dat beleggers het aandeel als een extreme groeier zien. In 2014 werd nog ruim 20 keer de omzet voor een aandeel betaald.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

