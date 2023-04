Fagron kan nog flink stuk stijgen

Het aandeel Fagron NV (FAGR) eindigde op 17,42 euro na een stijging van 6,5%.

Investtech: “We moeten terug naar 9 februari om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 15,7%. Het aandeel is daarmee 11,5% gestegen sinds het koopsignaal van een rechthoek patroon zeven dagen geleden. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 7 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

Fagron noteert 18,2 keer de winst. De onderneming heeft de omzet in het eerste kwartaal met 11% zien toegenomen. De toeleverancier van apotheken heeft flink kunnen profiteren van de toegenomen tekorten aan geneesmiddelen in Nederland, door vaker zelf moeilijk leverbare medicijnen te produceren.

De koers staat al boven de steun van 16,90 euro die op basis van de bewegig in 2015 is ingezet. De volgende weerstand ligt op 28,40 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18401 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht