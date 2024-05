Family offices zetten wereldwijd flink in op alternatieve beleggingen

Dat de financiële markten veranderen is niet nieuw voor family offices. Van het herstel na de pandemie en een recessie die zich nooit heeft voorgedaan, tot de aanhoudende geopolitieke tegenwind en de snel toenemende verbeteringen op het gebied van AI, de omstandigheden waarin family offices opereren zijn nooit saai.

Om echt te begrijpen hoe de wereldwijde family offices tegenwoordig denken en doen, heeft J.P. Morgan Private Bank 190 family offices van over de hele wereld met een gemiddelde nettowaarde van $1,4 miljard gevraagd om inzicht te geven in hoe zij als klanten van J.P. Morgan beleggingen, governance, opvolgingsplanning en family office-activiteiten managen. De resultaten van het onderzoek waren zeer interessant, stelt Natacha Minniti, internationaal hoofd van 23 Wall, de afdeling binnen J.P. Morgan Private Bank die zich op de 700 rijkste families van de wereld richt.

Alternatieve beleggingen zijn in trek

Family offices diversifiëren hun beleggingsportefeuilles, waarbij bijna 80% werkt met externe beleggingsadviseurs. Deze meerjarige verschuiving ziet J.P. Morgan bij veel family offices. Ze zijn meer bereid om illiquiditeitsrisico te nemen om een hoger potentieel langetermijnrendement te behalen.

De gemiddelde portefeuille heeft momenteel een allocatie van 45% aan alternatieve activa, gericht op een rendement van 11%; private equity is met 86% de meest aangehouden beleggingscategorie; en infrastructuur is met 9% de minst aangehouden beleggingscategorie. Naast de focus op alternatieven ontwikkelen family offices consequent liquide kernportefeuilles. Gemiddeld alloceren deze portefeuilles 26% aan publieke aandelen en 20% aan vastrentende waarden en contanten.

Family offices worstelen met cyberbeveiliging

Cyberaanvallen nemen toe en family offices kunnen een gemakkelijk doelwit zijn. Bijna een kwart van de onderzochte family offices meldde dat ze te maken hadden gehad met een cyberaanval of financiële fraude, maar slechts een op de vijf family offices merkte op dat ze cyberbeveiligingsmaatregelen hebben getroffen. Met dat in het achterhoofd gaf 40% van de family offices aan dat cyberbeveiliging een van de grootste verbeterpunten is.

De kosten voor het runnen van een family office stijgen

Family offices richten zich op kostenbeheersing en tegelijkertijd op het werven en behouden van toptalent. Zoals bij elk bedrijf kunnen deze twee doelstellingen op gespannen voet staan met elkaar als het gaat om het inzetten van personeel. Het uitbesteden van bepaalde functies via een hybride aanpak wordt steeds gebruikelijker onder family offices.

Grote, gevestigde family offices met een beheerd vermogen van $1 miljard of meer hebben gemiddeld jaarlijkse operationele kosten van $6,1 miljoen, waardoor het uitbesteden van management en strategie een prioriteit wordt. Bijna 40% van de kleine en middelgrote family offices, met een beheerd vermogen variërend van $50 miljoen tot $999 miljoen, besteedt in meer of mindere mate beleggingsbeheer uit.

