Fastned blijft leuk tot de eerste tegenvaller

Terecht kunnen kritische vraagtekens worden geplaatst bij Fastned, maar dit soort van bedrijven verdienen een waarderingspluim omdat ze veranderingen in beweging zetten.

Fastned is nog een klein bedrijf, maar de ambities zijn groot. In de verslagperiode nam de omzet toe met 188% tot 12,6 miljoen euro. De operationele EBITDA verviervoudigde tot 3,0 miljoen euro. Een tegenvaller is het nettoresiltaat. Er werd een verlies geleden van 10,4 miljoen euro tegen een verlies van 7,7 miljoen euro vorig jaar.

Fastned herhaalt de verwachting van een netwerk van 400 operationele stations voor eind 2024 en een gemiddelde omzet per station vóór 2025 boven de 400.000 euro en meer dan één miljoen euro per station tegen 2030. “We verwachten dat de operationele EBITDA-marge tegen 2025 meer dan 40 procent zal bedragen, terwijl de EBITDA van het onderliggende bedrijf naar verwachting positief zal worden in 2023.”

Die verwachting komt dus neer op een omzet van minimaal 400 miljoen euro. Op basis daarvan bedraagt de waardering van Fastned ruim 1,3 keer de omzet bij nog niet gerealiseerde verwachtingen. Het blijft een speculatief, maar wel een leuk, aandeel tot aan de eerste groeitegenvaller.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17563 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht