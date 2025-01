FD: AEX wordt uitgebreid naar 30 fondsen

Euronext wil de beursindices in Amsterdam op de schop nemen. De hoofdindex AEX wordt uitgebreid naar 30 fondsen. De smallcap-index wordt juist kleiner en gaat van 25 naar 20 bedrijven, zeggen bronnen tegen het Financieele Dagblad. Euronext heeft een aantal belanghebbenden al op de hoogte gebracht van het plan.

Het gaat voor de AEX om de eerste uitbreiding sinds zijn ontstaan in 1994. De voorloper, de EOE-index, begon in 1983 met dertien bedrijven. In de index zijn onder meer grote Nederlandse bedrijven als ASML, ING, Philips en Randstad opgenomen.

Op basis van de huidige beurswaarde en het aantal verhandelbare aandelen zouden ingenieursconcern Arcadis en industriebedrijf Aalberts kunnen doorschuiven van de Midkap-index, de beursgraadmeter voor middelgrote fondsen, naar de AEX. Private-equityfirma CVC, nu nog een lokaal fonds, lijkt bij de volgende herweging ook aanspraak te kunnen maken op een plek in de hoofdindex.

Euronext wil volgens bronnen eerst nog tot maart belanghebbenden gaan raadplegen over de plannen. Op zijn vroegst in juni zou de nieuwe samenstelling kunnen ingaan. Het beursbedrijf wil zelf niet reageren.

