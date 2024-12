FD: Grote onlineplatforms voldoen niet aan digitale regels

De Europese Commissie is volop bezig met de jacht op de grote techgiganten. Accountantskantoren hebben afgelopen maand rapporten gepresenteerd over negentien platforms waaruit blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. Slechts één voldoet aan de nieuwe Europese wetgeving: Wikipedia. Dat meldt het Financieele Dagblad vrijdag.

Sinds augustus 2023 moesten de 19 grootste platforms van onder meer Google en Meta zich aan de Digital Service Act (DSA) houden. Dit moet discriminerende berichten en desinformatie op sociale media tegenhouden en gebruikers beschermen..Vanaf 17 februari dit jaar gold de wet voor alle digitale diensten. Dat de bedrijven zich niet aan alle nieuwe regels houden, is volgens deskundigen maar weinig verrassend. Er is namelijk nog steeds onduidelijkheid over wat grote techbedrijven precies moeten doen om ‘het goed te doen’.

Dat er nog flink werk aan de winkel is, blijkt uit de eerste onafhankelijke beoordeling van accountants. De negentien grote platforms, waaronder TikTok, Zalando, Bing, Snapchat, Amazon, Apples appstore, Pinterest, Booking, X en AliExpress, werden verplicht om een accountant te laten controleren of zij voldoen aan de DSA. Maar bij de eerste ronde, die eind vorige maand werd afgerond, leverde dat nog amper groene vinkjes op. Slechts een van hen, Wikipedia, krijgt een voldoende. Platforms maken onder meer te weinig duidelijk hoe hun aanbevelingsalgoritmes werken of nemen onvoldoende maatregelen om kinderen te beschermen, schrijft het FD.

