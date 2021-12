Fed gaat 5-6 rentestappen doen in 2 jaar

Beleggers zijn in afwachting van de rentestappen die de Fed denkt te gaan nemen.

Sommige analisten verwachten dat de Fed de rente 2 keer zal verhogen in 2022 en 3-4 keer in 2023. Hoe sneller deze verwachting in het marktsentiment wordt verwerkt, hoe minder die pijn zal doen.

Amerikaanse en Europese futures bewegen rond het slot van gisteren. Nikkei +0,3%. Australië -0,7%. Shanghai -0,2%. CSI 300 -0,6%. In China valt de groei van de industriële productie met 3,8% in november iets tegen. Ook de stijging van de detailhandelsverkopen met 3,9% kan niet aan de verwachtingen voldoen. Hetzelfde geldt voor de groei van de investeringen in vaste activa.

