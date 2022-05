Gilles Moëc (AXA): ‘Fed gaat rente met 0,5% verhogen’

De Federal Reserve verhoogt deze maand naar verwachting de rente met 50 basispunten. Vermogensbeheerders AXA IM, PGIM Fixed Income en Pimco gaan uit van eenzelfde verhoging in juni, waarna het tempo van renteverhogingen waarschijnlijk zal afnemen.

Zo verwacht ook AXA’s hoofdeconoom Gilles Moëc. Moëc ziet daarnaast de retoriek van centrale banken steeds meer ‘hawkish’ worden, zozeer zelfs dat een verhoging in juli niet kan worden uitgesloten. Dit is meer dan louter ‘normalisatie’. De gehele beleidsmix is aan het veranderen volgens Moëc. Het Westen wordt geconfronteerd met een mogelijk beleidsvacuüm op een moment dat de vraag naar actie enorm is: de tolerantie voor inkomensongelijkheid is afgenomen, de demografische uitdagingen nopen tot een structurele verschuiving in de overheidsuitgaven, en de burgers willen een doortastend optreden om de klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk niet te veel betalen voor hun energierekeningen.

Ook Ellen Gaske, econoom bij PGIM Fixed Income, verwacht zowel een renteverhoging van 50 basispunten in deze als komende maand.

In combinatie met een relatief snelle toename van de kwantitatieve verkrapping vanaf juni denk Gaske dat het goed mogelijk dat de Fed de rente in de tweede helft van dit jaar in een trager tempo zal verhogen. Maar daarvoor moeten de maandelijkse inflatiecijfers tegen die tijd wel duidelijk over het hoogtepunt zijn.

Als de inflatie niet zoals verwacht daalt, sluit Gaske een “Volcker”-moment met een agressievere Fed eind dit jaar of begin volgend jaar niet uit.

Allison Boxer, VS econoom bij PIMCO voorziet geen verrassingen voor beleggers wat betreft renteverhogingen, maar verwacht dat de ogen vooral gericht zullen zijn op de toon van de Fed en eventuele hints over de snelheid waarmee het beleid zal worden uitgevoerd.

Nu de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed in het eerste kwartaal boven de 5% is uitgekomen en er in de recente ‘Fedspeak’ opvallend genoeg geen woord gerept wordt over neerwaartse risico’s, verwacht Boxer dat de Fed op koers blijft voor een nieuwe verhoging met 50 basispunten in juni. De krimp van het reële bbp in het eerste kwartaal was echter een herinnering aan de moeizame weg die de ‘heropening en herbalansering’ van de economie waarschijnlijk zal afleggen. Na het snelle terugdraaien van de renteverlagingen uit het pandemietijdperk en de afbouw van de balansen, verwacht Boxer uiteindelijk nog steeds een trager verkrappend beleid naarmate de wereldwijde groei vertraagt en er gaandeweg ‘dingen gebeuren’.

Eddy Schekman



