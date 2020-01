Fed kan rente 3 keer verlagen in 2020

De Fed kan dit jaar 3 keer de rente verlagen. Arend Kapteyn, hoofdeconoom bij UBS, baseert zijn verwachting op de veronderstelling dat de groei van de Amerikaanse economie kan dalen tot 0,5% in het eerste halfjaar van 2020.

Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders: “Eind 2018 leefde bij beleggers de verwachting dat de Amerikaanse rente verder zou oplopen. Maar de omslag in het monetaire beleid van de Fed was een van de belangrijkste factoren die de markten opdreven in 2019 en waardoor beleggers de overwegend zwakke bedrijfswinsten over het hoofd konden zien. De brandende vraag is of dit jaar het besef bij beleggers doordringt dat de winstvooruitzichten mager blijven. Bovendien lijken de aandelenmarkten al een economische opleving te hebben ingeprijsd en bij gebrek aan een significante liquiditeitsimpuls en een herwaardering van de markten zullen de rendementen dit beursjaar waarschijnlijk beperkt blijven. Beleggers konden de zwakte van de bedrijfswinsten in 2019 negeren toen de markten opveerden na de versoepeling van het monetaire beleid door de Amerikaanse federale reserve en andere centrale banken. De Fed stond hierin niet alleen, ook de ECB startte de kwantitatieve verruiming weer op. In totaal verlaagden 56 centrale banken de rente 129 keer. Een ruimer monetair beleid leidt niet altijd tot een herwaardering van de markten. Als een lagere rente gepaard gaat met lagere groei, dan kan dat leiden tot lagere koersen. Japan is een duidelijk voorbeeld daarvan. De Japanse centrale bank voert een ruim beleid, maar dat heeft niet geleid tot hogere aandelenmarkten, omdat de groeiverwachtingen afgenomen zijn.”

