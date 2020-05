Fed-president Powell geeft AEX vleugels

Het plaatje voor de AEX ziet er veel beter uit dan de weekgrafiek doet vermoeden.

Fed-president Powell heeft gezegd dat de kans bestaat dat de Amerikaanse economie met 30% zal krimpen, maar hij verwacht geen depressie als een eeuw geleden. Dat is mooi, zeker in combinatie met de aanhoudend lage rente.

Lekker omhoog

De Europese indices en daarmee ook de AEX (500,31) zullen vandaag ongeveer 1,5% hoger openen. De AEX komt daarmee dan dicht bij de bovengrens van de bandbreedte op dagbasis, die zich zijwaarts beweegt. De weekgrafiek ziet er vele malen beter uit. De bovengrens staat weliswaar onder lichte druk, maar ineen periode van stijgende koersen zal dat snel veranderen. Boven is er enorm veel speelruimte met een bovengrens van 670. De indicatoren staan op weekbasis dermate laag dat nauwelijks ruimte is voor een verslechtering.

Azië

Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat de Aziatische aandelenmarkten vandaag zijn gestegen terwijl de Japanse en Thaise economie in een recessie zijn beland. Maar de verslechtering in het tweede kwartaal was minder dan het laatste kwartaal vorig jaar. In Japan nam de groei in Q1 af met 0,9% na een krimp van 1,9% in Q4. De Nikkei is+0,4%, de Kospi +0,8% en Australië +1,3%. Shanghai is +0,6%. De stijging van de prijzen van nieuwbouw was in april 5,1% tegen 5,3% in maart. Dat is geen reden om in paniek te raken, omdat de verstedelijking nog niet voorbij is.

Euro/dollar 1,0819. Euro/yuan 7,7144. De koers kan verder oplopen door nieuwe handelsspanningen tussen China en de VS, maar het effect daarvan op de wereldeconomie is verwaarloosbaar vergeleken met de coronacrisis. Goud +1,1% op 1.760,1. Brent +3,3% op 33,58.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14888 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht