Fed verhoogt rente met 75 basispunten

De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdag voor de vierde keer dit jaar de rente in de VS verhoogd, in een agressieve poging om de hoogste inflatie in vier decennia af te laten koelen.

De centrale bank stemde unaniem voor een verhoging van de zogeheten fed funds rate met nog eens 0,75 procentpunt tot een bandbreedte van 2,25% en 2,5%.

Hogere rentetarieven zorgen voor hogere kosten van leningen voor bedrijven en consumenten. Hierdoor wordt de economie vertraagd.

De stijgende rentetarieven lijken nu al een remmend effect te hebben op de economie. De Fed merkte op dat “recente indicatoren van bestedingen en productie zijn afgezwakt.”

De Amerikaanse rente stijgt momenteel in het snelste tempo sinds 1981, maar de bankiers van de Fed verwachten nog meer renteverhogingen te moeten doorvoeren. De Amerikaanse inflatie kwam in juni uit op 9,1%.

“Hoewel er zorgen zijn over de groei, heeft de Fed besloten om in de strijd tegen de inflatie eerst te schieten en dan pas vragen te stellen”, aldus hoofdeconoom Avery Shenfeld van CIBC World Markets.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht