Fed verrast

De Fed heeft de markten flink verrast. Geen vermindering van de afbouw, maar een verdubbeling. Geen uitstel van de renteverhoging, maar 3 in plaats van 2 in 2022.

De Visie van Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe. De Fed kondigde vanavond een verdubbeling aan van de snelheid van de afbouw van het opkoopprogramma: van $15 miljard naar $30 miljard per maand vanaf januari. Dit betekent dat de opkopen in maart volledig afgebouwd zijn. Dit was, samen met het besluit om huidige rentes ongemoeid te laten, volledig ingeprijsd door markten. Wat echter vanavond markten volledig heeft verrast, is dat de Fed nu 3 renteverhogingen in 2022 verwacht. In 2023 en 2024 zijn de verwachtingen wat genuanceerder, aangezien er 3 renteverhogingen in 2023 worden verwacht en 2 in 2024. In eerdere normalisatiecycli werden rentes doorgaans 4 keer per jaar verhoogd.

De aanpassingen in de zogenaamde dot plot overtroffen marktverwachtingen en onze eigen verwachtingen die uitgingen van 2 renteverhogingen in 2022. De herzieningen betekenden dat de spread tussen de twee- en tien-jaar staatsobligatierentes daalde naar niveaus die voor het laatst in december 2020 gezien zijn. Ook EURUSD daalde sterk op het nieuws. De dot plot van vanavond laat zien dat bij de Fed, die inflatie voorheen vooral als ‘tijdelijk’ van aard beschouwde, toch alarmbellen zijn gaan rinkelen vanwege de hoge prijsstijgingen.

Spread tussen 2Y en 10Y obligatierentes daalt naar laagste punt afgelopen 12 maanden

EURUSD daalt na aankondiging snellere taper en 3 verwachte renteverhogingen in 2022

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16822 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht