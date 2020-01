Fed zal waar nodig bijspringen

De zorgwekkende ontwikkeling in het Midden-Oosten is veruit het belangrijkste dat beleggers wereldwijd momenteel bezighoudt. Het gaat gepaard met een redelijk onvoorzienbare volatiliteit. De uitslagen zijn groot.

Op aanslagen wordt heftig gereageerd in de vorm van sterke koersdalingen. Verliezen worden ook snel weggewerkt. S&P, Nasdaq, Dow Jones, FTSE, DAX en AEX bewegen vandaag daardoor rond het slot van gisteren. De chart voor de S&P (3.237,18) Is geen uitnodiging voor haussiers. De markt is nog veel te overbought, zowel op dag- als op weekbasis. De ondergrens van de bandbreedte ligt op dagbasis op 3.130 en op weekbasis op 2.880.

Het conflict in het Midden-Oosten kan leiden tot een slechter sentiment onder bedrijven, schrijft Chief Global Market Strategist Kristina Hooper van vermogensbeheerder Invesco. “Ik verwacht dat financiële markten later in de week of na het weekend een duidelijker signaal afgeven. Een Iraanse vergelding kan komen in de vorm van een cyberaanval gericht op Amerikaanse bedrijven. De Fed zal bijspringt waar ze dat nodig acht. Dit ondersteunt de Amerikaanse aandelenmarkt. Andere zaken die spelen zijn het handelsakkoord tussen de VS en China (het is onduidelijk of China zich zal verplichten tot aankoop van Amerikaanse goederen) en de strakke deadline voor een handelsakkoord tussen de EU en het VK rondom de Brexit. De Brexit vindt op 31 januari plaats, een handelsakkoord moet er voor het einde van dit jaar liggen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14372 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht