Ferrari laat GM en Ford ver achter zich

Ferrari schoot na de publicatie van de kwartaalcijfers met 7% omhoog en bereikte daarmee een marktkapitalisatie van 30 miljard dollar.

Dat is meer dan de 29 miljard voor GM en de 11 miljard voor Ford. Ook Fiat Chrysler kan enkel in de uitlaatpijp van Ferrari kijken met een beurswaarde van 11 miljard. De Duitse merken BMW, Daimler en VW zijn meer waard, VW zelfs het dubbele. De waardering van Tesla van ruim 140 miljard slaat nergens op. Het is bijna net zo veel als Ferrari, GM, Ford, BMW en Daimler bij elkaar.

De afzet steeg in de verslagperiode met 5% tot 2.738 bij een daling van de omzet met 1% naar 1 miljard dollar, wat beduidend beter is dan de raming van 852 miljoen dollar. Eerder was de winstverwachting al verlaagd naar 1,2 miljard euro van 1,4 miljard euro.

Het zijn geen slechte cijfers. Een Ferrari zet je weg in de garage of in een hoekje van je portefeuille. Net als de auto, minimaal 244.000 euro in Nederland, is het aandeel niet goedkoop met een waardering van meer dan 35 keer de winst bij een koers van 145,50 euro.

