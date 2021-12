Fidelity: ‘Minder risico nemen’

De Risk Aversion Indicator (RAI) van Fidelity geeft aan dat het beter is om minder risico te nemen. Dat signaleert Fidelity International bij haar Grafiek van de Week.

De RAI is ontworpen om risk on en risk off marktomgevingen te identificeren door het analyseren van activaprijzen en impliciete volatiliteit in vier activaklassen: aandelen, obligaties, FX, en grondstoffen. Een score onder nul wijst op risk on, terwijl een score boven nul wijst op risk off.

De RAI wijst al sinds medio vorig jaar op risk-on, maar begon de afgelopen maand te stijgen. Beleggers doen er goed aan om de komende tijd rekening te houden met volatiliteit. Ook dienen ze klaar te staan om voordeel te halen uit eventuele pullbacks in sectoren die eerder overgewaardeerd leken.

