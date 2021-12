Fidelity: ‘Omikron potentiële game-changer’

Over de nieuwe coronavariant is nog veel onzeker, maar omikron heeft het potentieel om een game-changer te zijn voor de macro- en marktvooruitzichten op korte termijn, aldus Fidelity International in een commentaar.

“Ernstige zorgen over de nieuwe virusvariant lijken tot nu toe terecht, gezien het verband met een hogere overdraagbaarheid en een neutralisatie van de immuniteit. Verder is nog weinig bekend over de andere risico’s, zoals het sterfterisico. Desondanks kan dit nieuws de macro- en marktvooruitzichten op korte termijn ingrijpend veranderen. Een nieuwe coronavariant is een van de risico’s die we hebben gesignaleerd in onze outlook voor 2022.”

“De snelheid waarmee overheden hebben gereageerd is opmerkelijk: een aantal landen legde een paar uur na het nieuws over de nieuwe variant al een inreisverbod vanuit Zuid-Afrika op. Met deze vastberadenheid lijken beleidsmakers duidelijk te willen maken dat ze hebben geleerd van de fouten bij de uitbraak van de deltavariant.”

Onzeker

“Het is mogelijk, maar verre van zeker, dat de bestaande vaccins nog steeds doeltreffend zijn of dat wetenschappers ze in een paar weken of maanden kunnen aanpassen om de nieuwe variant te bestrijden. Maar ondertussen zijn strengere binnenlandse en internationale mobiliteitsbeperkingen weer mogelijk.”

“Hoe strikt die beperkingen zijn, verschilt waarschijnlijk van land tot land, afhankelijk van de verspreiding van de nieuwe variant en zijn resistentie tegen vaccins, maar ook van de politieke bereidheid om meer economische schade of sociale onrust te riskeren.”

Groei?

“De groeiverwachtingen waren al naar beneden bijgesteld, met een vertragende Chinese economie en de wereldwijde energieschaarste als voornaamste tegenwind. De nieuwe virusvariant zorgt voor nog meer onzekerheid over de macro-economische en beleidsvooruitzichten voor de komende maanden. De inflatie blijft waarschijnlijk hoog en verdere verstoringen van de toeleveringsketen kunnen de inflatie nog verder opdrijven, waardoor het dilemma voor de centrale banken steeds uitdagender wordt.”

“Om de groei en de arbeidsmarkt te beschermen, moet de wat ‘hawkish’ aandoende retoriek van onder meer de Federal Reserve en de Bank of England misschien worden teruggeschroefd, althans tot de nieuwe coronavariant haar kaarten laat zien. Voor de markten kunnen de aankomende feestdagen wel eens volatieler uitvallen dan beleggers hadden verwacht, waardoor er kansen kunnen ontstaan in sectoren waar de waarderingen tot nu toe opgerekt leken.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16777 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Fidelity: ‘Omikron potentiële game-changer’ ”

Terug naar het nieuws overzicht