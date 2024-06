Financials in trek op AEX

Vandaag worden de financials gevraagd. ING +1,9%, Aegon +1,3%, NN +1,0% en ABN Amro en ASR +0,8%. Ze waren ook wat achtergebleven. Bovendien zal de rente minder snel dalen dan verwacht.

Ethenea: “De wereldeconomie zal ongeveer in hetzelfde tempo groeien als vorig jaar: met ongeveer 3% tot 3,5%. Dit betekent dat een zachte landing van de wereldeconomie het meest waarschijnlijke scenario blijft. De Amerikaanse economie vertraagt, maar blijft gezond. De economie van de eurozone heeft het ergste achter de rug en vertoont tekenen van herstel. De Aziatische economieën zijn positief, met een solide groei in India en een geleidelijke consolidatie in de Chinese economie. In de tweede helft van het jaar verwachten we een heropleving, ondersteund door een stabiele arbeidsmarkt en aanhoudende fiscale maatregelen. De desinflatie gaat verder, maar tegen een veel trager tempo dan vorig jaar. Het risico bestaat dat de verwachte heropleving van de economische activiteit zal leiden tot verdere stijgingen van de grondstoffenprijzen en hogere looneisen, en dat de inflatie daardoor boven de doelstelling van de centrale banken zal blijven. Desondanks zullen centrale banken in mature economieën dit jaar de rente verlagen (beginnend met de ECB). Het beleid zal geleidelijk en voorzichtig versoepelen. De rente zal hoger blijven dan bij eerdere versoepelingen. De grootste uitdagingen voor de wereldeconomie zijn naar onze mening de grote en groeiende nationale schuldenlasten en de geopolitieke situatie.”

Markten

Amerikaanse futures iets hoger. Europa rond de 0,5% in de plus. Nikkei +0,9%, Shanghai +0,5%, Sensex +0,3%, Taiwan +1,2% en Hong Kong onveranderd. Euro/dollar 1,0733. Brent onveranderd 84,18 dollar. Bitcoin -1,1% op 65.620 dollar.

