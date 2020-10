Financials nieuwe trekpaarden AEX

Wellicht worden de bankaandelen weer de nieuwe trekpaarden van de beurs. Het zou gezond zijn.

De economie en daarmee de AEX drijft op kredietvelening. Banken zijn qua kredietverlening in hun schulp getrokken stekelvarkens geworden. Een Europese badbank voor slechte leningen, de zogenaamde non-performing loans, zouden daarin kunnen worden ondergebracht. Volgens een berekening van de ECB kan de omvang van de spookleningen oplopen tot 1.400 miljard euro onder extreme omstandigheden. Dat is ongeveer 15% meer dan tijdens de financiële crisis en 180% meer dan onder normale omstandigheden.

De financiële sector heeft het slecht gedaan. Sinds begin dit jaar varieren de koersverliezen van 56% voor ABN Amro tot 22% voor ASR Nederland. De AEX staat 11% lager sinds begin dit jaar. Van de AEX-fondsen behoort 20% tot de financiële sector.

De bank- en verzekeringsaandelen staan onderin de bandbreedte, zodat een vonkje voldoende is voor een aanzet van een krachtige herstelbeweging. Op basis van de boekwaarde zou het te rechtvaardigen zijn.

Vooralsnog is het niet zo ver vanwege de coronacrisis en de presidentsverkiezing in de VS. Amerikaanse futures staan onder lichte druk. Azië is verdeeld met Nikkei -0,3% en Shanghai +0,2%. Brent is 1,7% lager op 40,47 dollar, wat moet worden toegeschreven aan de oplopende voorraden in de VS.

