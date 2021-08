Financials zijn kansloos

Beleggers moeten niet hopen op positieve reacties op de resultaten van de financials die deze week worden gepubliceerd.

Uit een charttechnische scan van de aandelen die deze week gevoelig zijn voor de publicatie van de kwartaalcijfers, blijkt dat ABN Amro, Aegon en NN alle drie boven de bovengrens van de bandbreedte noteren. Dat verkleint aanzienlijk de kans op een positieve reactie. Qua RSI heeft ABN Amro de beste rating. ABN Amro en ING behoren m.i. tot de meest aantrekkelijke Nederlandse financials.

De ontwikkeling van de rente is niet in het voordeel van de financials voor de korte termijn. Het rendement op Nederlandse staatsleningen heeft een steun getest op basis van de daling die in mei is ingezet.

Veder zullen beleggers uitkijken naar de cijfers van Ahold Delhaize. Het aandeel moet alleen worden gekocht als vandaag en morgen de notering onder druk staat. Wie de aandelen heeft zou gedekte calls kunnen schrijven.

De cijferstroom in de VS begint op te drogen. Het Chinese bedrijf Baidu biedt de meeste potentie (15,3%). Ook Walt Disney (potentie 4,1%) is interessant vanwege hun streaming.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16371 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht