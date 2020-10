Fintessa Vermogensbeheer in roerige beurstijden

Ondanks de roerige tijden op de beurs moeten beleggers naar de harde feiten als economische groei, bedrijfsresultaten, inflatie, rente, etc. blijven kijken en niet naar allerlei meningen en veronderstellingen. Dat zegt Martine Hafkamp, directeur Fintessa.

Deze laatste kosten alleen maar geld op de beurs. Uitspraken als ‘de beurs staat te hoog’ of ‘er komt hoe dan ook een crash’ zorgen voor angst en daarvan weten we dat het een slechte raadgever is. De beste beleggers hebben nooit een mening over de beurs maar laten zich leiden door hun feitelijke analyses. Dan kun je ook gemakkelijker draaien wanneer je het niet goed hebt. Voor iemand met een sterke mening duurt dat altijd wat langer en wordt het vaak kostbaarder.

Verdisconteerd

Alles wat er nu bekend is over de gevolgen van Covid-19 is verdisconteerd in de koersen. Maar elke dag is er nieuws en dat zorgt voor aanpassing van deze koersen. Zeker nu we in het kwartaalcijferseizoen zitten zal er veel nieuws komen over waar de diverse bedrijven staan in het dealen met de huidige pandemische omstandigheden. Veel bedrijven zitten momenteel op een berg aan contanten die is verzameld door te snijden in kosten, het inhouden van dividenden of een emissie van een obligatielening. Daarmee zijn veel bedrijven voorbereid op een (mogelijk) volgende corona-klap.

Voor ons als vermogensbeheerder ligt er de schone taak om in te schatten wie de winnaars en de verliezers zijn van de pandemie. Vooral commercieel vastgoed (winkels), banken, vliegmaatschappijen, reisorganisaties en oliebedrijven zullen het wel even moeilijk houden. De winnaars daarentegen zullen zijn de supermarktketens, de dollar, goud en bedrijven die zich bezighouden met nieuwe technologie zoals 5G, chips, datacenters, e-commerce en online gaming, net als tijdens de eerste golf. Farmaceuten zullen grote beweeglijkheid laten zien afhankelijk van een meevaller of een tegenslag in de ontwikkeling van een mogelijk vaccin.

Herstel

Omdat je nooit weet wanneer en hoeveel economisch herstel er gaat komen blijven andere sectoren ook belangrijk. Alles op rood of alles op zwart is onverstandig. Houd er altijd rekening mee dat het anders loopt dan verwacht. Daarom hebben we altijd een plan B achter de hand voor als het allemaal wat langer gaat duren dan gepland. Een mix van groei- en waarde-aandelen is en blijft daarbij essentieel. Je bent al heel ver als je de verliezers weet te mijden.

