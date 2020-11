Martine Hafkamp: ‘Een heuse eindejaarsrally’

De verkiezingen zijn geweest. Niet alleen voor wie zichzelf dit jaar De Beste Beleggingsdeskundige mag noemen, maar ook wie de komende 4 jaar in het Witte Huis mag wonen. Martine Hafkamp, directeur Fintessa Vermogensbeheer, ben je verrast met de uitslag?

Martine Hafkamp: “Het minst gehoopte scenario van een niet direct duidelijke verkiezingsuitslag is uitgekomen en dat is op zich toch wel enigszins verrassend want bijvoorbeeld voor beleggers is Trump de afgelopen vier jaar best goed geweest. Kijk maar naar wat de beurzen gedaan hebben in de periode dat hij in het Witte Huis zat dankzij vooral belastingverlagingen en minder regelgeving. De economie groeide ook best aardig en Joe Sixpack had het redelijk goed, al nam de polarisatie onder de Amerikanen verder toe. De problemen met China waren er al onder Obama, al is Trump wat minder diplomatiek natuurlijk. Maar toen kwam corona en verspeelde Trump een groot deel van zijn krediet. Zoals verwacht claimde Trump voortijdig de overwinning en kwam hij met de suggestie van fraude op de proppen toen de zaken niet zo leken te gaan als hij wilde.”

Hoe moeten beleggers hierop inspelen?

“Het devies luidt: aandelen kopen en er rekening mee houden dat de economie in 2021 het pad van herstel zal inslaan. De economie zal sowieso herstellen, ook als er niet op korte termijn een vaccin voorhanden is. Dat herstel van de economie maakt zo’n beetje alle sectoren, ook degenen die waren achtergebleven, interessant. Beleggers moeten wel uitkijken met de fondsen die wat aan de dure kant zijn omdat ze van de coronaperiode hebben geprofiteerd. Het is wellicht ook niet onverstandig om een deel van je obligaties te verkopen omdat de lange rente kan stijgen. Dat maakt obligaties de komende tijd een oninteressante asset class. Er waren diverse studies gepubliceerd welke sectoren onder de ene president en partij, en welke onder de andere voordeel zouden kunnen hebben. Bij de Democraten waren dat onder andere duurzame energie, farmacie, technologie en onder een Republikeinse president fossiele energie en de financiële sector. Uiteindelijk zal het niet heel veel uitmaken.”

Zal het de volatiliteit in de markt vergroten of verkleinen?

“De volatiliteit was behoorlijk opgelopen. Er kan, nu er duidelijkheid is over de uitslag van de presidentsverkiezingen, weer lucht uit dit ballonnetje weglopen. De volatiliteit zal omlaaggaan en de koersen omhoog. Het kan de voorbode zijn van een heuse eindejaarsrally. Overigens zal de volatiliteit bepaald blijven worden door andere dingen die spelen, ook zaken waar we nu nog niets van afweten of bij stilgestaan hebben. Wie de Amerikaanse president is, is maar een kleine factor in het ontstaan of oplopen van de volatiliteit.”

De berichten over de bestrijding en ontwikkeling van het coronavirus wisselen elkaar sterk af. Het regent meningen, terwijl de oorzaak nog niets eens bekend is. Wat moet je als belegger doen? Negeren is natuurlijk uit den boze.

Martine Hafkamp: “Je moet niet negeren, maar regeren. Je moet regeren over je eigen portefeuille. Beleggers moeten zich realiseren dat er na iedere crisis altijd weer een herstel komt. Dat is al duizenden jaren zo en dat zal ook nu weer zo zijn. Er zijn ergere crises geweest en ook vervelendere epidemieën. De Spaanse Griep bijvoorbeeld was veel erger. Beleggers moeten deze dip zien als een kans en anticiperen op de periode erna. Ook verhalen dat de wereld nooit weer wordt zoals deze was kunnen ze rustig negeren. Na verloop van tijd zal het leven weer gewoon verder gaan.”

“Op de beurs heb je stieren en beren. Maar ook nog een categorie varkens, die maar wat aanmodderen. Je moet nooit een varken willen zijn. Voordat je begint te beleggen maak je een strijdplan, een lange termijn plan wel te verstaan. Hoeveel risicomijdend vermogen wil je achter de hand houden en met welk deel van je vermogen durf je risico te lopen? Zodra je dat voor jezelf hebt vastgesteld, is het een kwestie van je gezonde verstand blijven gebruiken. Zorgen maken hoeft niet, want je hebt al buffer genoeg toch? Verzet waar nodig de bakens. Niemand weet hoelang dit virus zal blijven rondwaren en hoe vaak we nog in een lockdown terechtkomen. Zorg dat je een aantal winnaars van nu in portefeuille hebt maar ook een paar achterblijvers die het juist weer goed doen zodra we in een normale wereld terecht komen. Kies voor bedrijven die sterk staan en de crisis goed door kunnen komen omdat ze of baat hebben bij de crisis (bijv. datacenters, supermarkten) of omdat ze gewoon enorm solvabel zijn (geen schulden, grote cashpositie, weinig personeel/kosten). Op dit moment zou ik de echte bleeders in de reisbranche en financiële sector nog mijden.”

Wat zullen de komende paar jaar de belangrijke dragers zijn van een eventuele opgaande beweging. Moet je dan denken aan technologie en consumptie?

Martine Hafkamp: “De trends die waren ingezet voor de pandemie en tijdens deze crisis zijn versneld, zullen voortgaan: digitalisering, deglobalisering, toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China en tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld, een langdurig lage rente (wellicht wat hoger dan nu, maar niet veel), vergrijzing. Hierop inspelen blijft van belang. Technologie en farmacie (biotechnologie) blijven belangrijk. Maar alle bedrijfstakken zullen een technologische heroriëntatie ondergaan; van consumptiegoederen tot industrie, van automobiel tot energie, alles krijgt te maken met enorme technologische veranderingen. Wie niet meegaat valt af. Het is overigens helemaal niet erg dat er bedrijven zullen verdwijnen. Hun rol zal vanzelf door andere meer innovatieve bedrijven worden overgenomen. Naast technologie wat altijd al een drager is geweest van opgaande bewegingen, is nu ook vooral duurzaam een belangrijke trend. Denk hierbij aan batterijen, de energie-transitie en gezondheid. In diverse sectoren zijn er bedrijven te vinden die zich daarmee bezig houden.”

Tips van Martine Hafkamp

Prosus

Prosus zit in de belangrijke trends van dit moment: e-sports, gaming, fintech, e-commerce, online marktplaatsen en maaltijdbezorging. Met Prosus beleg je bovendien in opkomende markten. Vanwege de sterke exposure naar Azië kan Prosus profiteren van sneller groeiende markten, een gemiddeld jongere beroepsbevolking en lagere schuldposities bij individuen en overheden.

Mastercard

Dit bedrijf zit als een spin in het web van alles dat met fintech en online betalen te maken heeft. Mastercard verdient aan technologie die toonaangevend is nu de wereld steeds meer in de richting gaat van ‘a world beyond cash’ waardoor er veiliger, eenvoudiger en slimmer kan worden betaald.

Volkswagen

Onlangs maakten VW, BMW en Daimler bekend dat ze in september meer auto’s dan vorig jaar hadden verkocht. Vooral in China gaat het erg goed. VW investeert de komende vijf jaar maar liefst 47 miljard euro in elektrische voertuigen. De aanval op Tesla is ingezet en VW is ervan overtuigd dat ze als winnaar uit deze strijd naar voren zal komen. Bovendien is het concern een goede dividendbetaler en niet duur.

Royal Dutch Shell

Een aantrekkende economie zal de vraag naar olie weer wat stimuleren. Een ingrijpende strategiewijziging kan het startpunt kan vormen voor een herstel van de koers van het aandeel. Saoedi Aramco overweegt om nog één keer in te zetten op een olierally voordat de wereld definitief richting groen gaat.

Nestlé

Nestlé haalt niet alleen aantrekkelijke marges op de koffiecupjes van Nespresso, het lijkt ook wel of iedereen tegenwoordig een hond of kat heeft of wil hebben. Er zijn wachtlijsten bij fokkers. Nestlé is na Mars de grootste verkoper van huisdierenvoeding ter wereld en heel innovatief. Door al het thuiswerken stijgen de onlineverkopen hard. Reden genoeg voor Nestlé om de verwachtingen voor het hele jaar te verhogen en ook de verdere toekomst ziet er zonnig uit.

Dit interview is eerder deze maand geplaatst in Cash magazine en de e-Cash.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15531 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht