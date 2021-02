FlatexDeGiro: Het gevaar op een correctie van 23%

De koers van FlatexDeGiro kan charttechnisch een gevoelige klap te incasseren krijgen.

De marktwaarde van de broker is sinds 2016 vertienvoudigd naar 2.450 miljoen euro. Voor het aandeel wordt 62 keer de winst over de afgelopen 12 maanden betaald bij een koers van 91 euro. De fowarded koers/winst is 45, wat wijst op een krachtige winstgroei.

In de FD-rubriek Bartjens wordt berekend dat het aantal transacties bij het moederbedrijf van DeGiro dit jaar zal dalen naar 65-75 miljoen transacties na 75 miljoen in 2020 met 1,25 miljoen klanten.

Kracht = zwakte

De kracht van deze broker is tegelijkertijd de zwakte. De lage provisietarieven hebben een prijs in de vorm en kwaliteit van toegankelijkheid, charts, fundamentele data en nieuws. Het is voldoende voor een trader of een belegger met toegang tot bronnen van rijke informatie. De broker heeft ook een enorme aantrekkingskracht gehad op de nieuwe lichting gelukszoekers op de beurs. Deze groep zal het waarschijnlijk als eerste laten afweten als zich een wat langer durende correctie voordoet.

Sentiment

Het sentiment onder beleggers voor FlatexDeGiro zal dan snel verslechteren, zeker na het parabolisch verloop van de koers. Een correctie van minimaal een derde van de laatste opgaande beweging is dan charttechnisch mogelijk. In dat geval kan de koers met 21 euro ofwel met 23% kan dalen naar 60 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

