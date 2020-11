Flink meer vertrouwen beleggers

Het beleggersvertrouwen lijkt sinds de uitbraak van de coronacrisis weer hersteld. Dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer van deze maand. De mogelijke beschikbaarheid van een coronavaccin op korte termijn heeft beleggers weer vertrouwen in de toekomst gegeven.

De index komt in november uit op 110 punten, vorige maand was de stand nog 89 punten. Dit is het hoogste niveau sinds het begin van de crisis in april toen de index daalde naar 68 punten. Beleggers zijn ook een stuk positiever over het afgelopen beursjaar dan een half jaar geleden. Toch beoordeelt de helft de beleggers het beursjaar 2020 nog steeds als (veel) minder goed dan verwacht.

Beleggers kijken weer positief naar de toekomst. Dit geldt voor zowel de Nederlandse economie als de eigen beleggingsportefeuille. Ook zijn beleggers positiever over de afgelopen maanden dan ze in oktober waren. Minder beleggers constateerden een verslechtering van de Nederlandse economie en ook over de waardeontwikkeling van de eigen portefeuille is men positiever. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Deze positieve uitslag is niet gek. De wereldindex voor aandelen zet inmiddels weer nieuwe records neer, beleggers kijken met de komst van vaccins uit naar winstherstel dat in de loop van volgend jaar moet volgen.”

Verwachtingen stand AEX

Verwachtte vorige maand nog maar een kwart van de beleggers een stijging van de AEX, nu is dat bijna de helft. Tijdens de onderzoeksperiode van deze barometer steeg de AEX van 543 naar 602, onder andere door de bekendmaking van de aanstaande beschikbaarheid van een coronavaccin. De voorspelling die beleggers doen voor de AEX over drie maanden stijgt mee – naar gemiddeld 574. “Het blijft opvallend dat de verwachting van beleggers over de AEX voor de komende 3 maanden al een jaar of 2 onder de stand van de AEX van dat moment ligt. De voorgaande jaren was dat precies andersom. Dit geeft in mijn ogen aan dat beleggers minder voor een kort ritje meedoen en voorzichtiger zijn geworden,” aldus Homan.

Beleggen tijdens de tweede golf

Een kwart van de beleggers handelt tijdens de tweede coronagolf anders dan tijdens de eerste golf. Zo hebben beleggers bijvoorbeeld van te voren risico’s afgebouwd en beleggingen verkocht of juist gekocht. Homan: “Een derde van de beleggers heeft in de tweede golf een rustiger gevoel over de beurs dan tijdens de eerste coronagolf, omdat ze hebben gezien dat de beurs zich ook weer snel kan herstellen. Zeker nu vaccinatie in zicht is, kijken beleggers door de gevolgen van een tweede lockdown heen.”

Een kwart van de beleggers heeft de afgelopen maand meer gekocht dan verkocht. De helft heeft de afgelopen maand helemaal niet gehandeld. Over het algemeen wordt er net zoveel risico genomen als twee maanden geleden, al vinden meer beleggers het een goede tijd om te beleggen in minder risicovolle sectoren.

