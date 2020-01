Fonds vd Week: First State China Growth

Het First State China Growth Fund heeft een zeer deskundige beheerder op het gebied van Chinese aandelen die bij zijn aandelenselectie vooral op kwaliteit let en niet op de benchmark.

Dit onderscheidende beleggingsproces heeft op de lange termijn indrukwekkende rendementen opgeleverd. Alle fondsklassen van dit fonds krijgen de hoogst haalbare Morningstar Analyst Rating, die van Gold. Dat schrijft Robert van den Oever op Morningstar.

Beheerder Martin Lau is zeer ervaren en deskundig op het gebied van Chinese aandelen. Kwaliteit staat voorop bij de aandelensectie en de portefeuilleopbouw geschiedt zonder al te veel naar de benchmark te kijken.

Het beleggingsproces van dit fonds biedt neerwaartse bescherming en dat heeft het in de loop der jaren bewezen door een duidelijk lagere downside-capture ratio dan concurrenten. Het lange-termijn track record onder het beheer van Lau is indrukwekkend, want hij verslaat de benchmark en zijn concurrenten. Alle fondsklassen van dit fonds hebben een Morningstar Analyst Rating van Gold, de hoogst haalbare.

