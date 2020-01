Ford kan Dow Jones niet bijbenen

Ford vertoont tekenen van vergane glorie.

De koers steeg in de afgelopen 12 maanden met 5% en daalde over de afgelopen 5 jaar met 38% tegen een stijging van de Dow Jones met respectievelijk 20% en 68%. De druk op de resultaten en de afzet zijn geen bronnen van inspiratie voor de haussiers. In de belangrijke Chinese markt is de afzet in 2019 gedaald met 26% na een daling van 37% in 2018 en een afname van 6% in 2017. Net als 5 jaar geleden bedraagt de koers/winst 22,5, maar nu bij een gecrashte koers van 9,25 dollar. De bandbreedte op weekbasis bedraagt 9,55/8,70 dollar.

