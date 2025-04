Fors hogere invoertarieven, fors lagere koersen

Aandelenmarkten moeten het hebben van de hoop op een daling van de rente en de kans op een stijging van de bedrijfswinsten. Alles wat president Trump met zijn invoerheffingen heeft bereikt is het tegenovergestelde. Vrijwel alle beursindices zijn in een week met 4% gedaald.

President Trump heeft een universeel importtarief van 10% aangekondigd op alle goederen die de VS binnenkomen. Voor landen met een groot handelstekort met de VS geldt zelfs een hoger tarief, waaronder een extra 34% op producten uit China. Daarmee komt de minimale invoerheffing op Chinese goederen nu uit op 54%. Volgens Libby Cantrill, hoofd Public Policy bij ‘s werelds grootste obligatiebelegger PIMCO, kunnen deze maatregelen de effectieve Amerikaanse invoerheffing verhogen tot 25%, de hoogste in bijna een eeuw.

De economische impact kan volgens PIMCO-econoom Tiffany Wilding aanzienlijk zijn. “Als deze tarieven van kracht blijven, kan de reële BBP-groei stilvallen of zelfs krimpen, terwijl de inflatie mogelijk oploopt tot 4,5% of hoger,” zegt Wilding. Dit verhoogt de kans op een recessie en kan de Federal Reserve dwingen om dit jaar verdere renteverlagingen door te voeren, vooral door de verwachte negatieve effecten op de arbeidsmarkt.

Volgens Cantrill hebben velen onderschat hoe ver Trump bereid is te gaan om zijn visie op handel te realiseren. “De aanname dat hij bij een beursdaling zou terugkrabbelen, blijkt onjuist,” aldus Cantrill. Hoewel Trump niet immuun is voor politieke druk of economische schade, lijkt zijn bereidheid om deze koers vast te houden groter dan verwacht. Toch blijft de vraag hoelang hij bereid is deze risico’s te nemen en welke economische en politieke gevolgen dit beleid zal hebben.

Verrassing

Voorafgaand aan de presentatie was het duidelijk dat invoerheffingen aanstaande waren. Toch waren er volgens de economen van ABN Amro nog drie dingen die opvielen: 1) De omvang van de tariefstijgingen groter dan verwacht, met een universeel minimumtarief van 10% en individuele landen die vaak met veel hogere tarieven worden geconfronteerd. Dit verhoogt het risico op een wereldwijde groeischok die uiteindelijk meer is dan de som van de delen. 2) Azië is veel harder getroffen dan Europa, met tarieven in sommige grote landen van meer dan 40%. 3) Er zijn enkele zeer belangrijke uitzonderingen op de invoerheffingen – het meest opvallend voor Europa is de (gedeeltelijke) vrijstelling van farmaceutische producten, die in 2024 een kwart uitmaakten van alle EU-invoer in de VS.

Drie belangrijke onzekerheden

Economen ABN Amro: “Naast de bovenstaande factoren is er nog een hoop onzekerheid. Ten eerste is er het potentieel voor vergelding en escalatie. De tweede onzekerheid draait om handelsverlegging en dumping. De derde grote onzekerheid is de fiscale reactie. In Europa verwachten we al dat hogere uitgaven voor defensie en de Duitse infrastructuur volgend jaar een belangrijke impuls vormen. Dit is echter te laat om de groeipijn op korte termijn te verzachten. Bedrijven kunnen bij regeringen aanvoeren dat ze te maken hebben met een onvoorziene exogene schok die overheidssteun noodzakelijk maakt totdat er nieuwe markten voor hun goederen zijn gevonden. Dit is vergelijkbaar met de ‘overbruggingssteun’ tijdens de pandemie en energiecrises. Wij denken dat dit alleen aan de orde zal zijn als het alternatief een faillissementsgolf is. Als het erop aankomt, springen overheden waarschijnlijk bij.

