Forse groei BinckBank en Saxo Bank

Exact een jaar nadat BinckBank en Saxo Bank één bedrijf vormden kunnen beide banken terugkijken op een zeer sterke eerste helft van het eerste gezamenlijke boekjaar 2020, waarin sprake was van een enorme groei van de transactie-inkomsten en een recordaantal nieuwe beleggende klanten.

Moederbedrijf Saxo Bank Group, actief in een twintigtal landen binnen en buiten Europa, realiseerde in het eerste halfjaar van 2020 een fors beter netto resultaat van 529 miljoen Deense kroon (circa 71 miljoen euro). Door de zeer sterke groei van het aantal klanten en uitgevoerde beurstransacties stegen de operationele inkomsten liefst 107% tot 2,3 miljard Deense kroon (circa 309 miljoen euro).

Ook bij BinckBank was sprake van een forse toestroom van nieuwe klanten. Alleen al in Nederland werd vanaf januari een recordaantal van ruim 30.000 nieuwe rekeningen geopend en steeg het aantal door klanten uitgevoerde transacties met liefst 90% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

“De resultaten onderstrepen dat we in 2019 de juiste keuze maakten samen te gaan met Saxo Bank. Niet alleen staan we er nu in turbulente economische tijden veel sterker voor, maar stegen onze provisie-inkomsten met liefst 74%. Ook onze financiële positie en kapitaalratio, die reeds tot de hoogste in de financiële sector behoorde, is daarmee nog verder versterkt”, aldus BinckBank-ceo Vincent Germyns. “We werken op dit moment hard aan de volledige integratie van beide banken, die beleggende klanten nog meer extra’s zal bieden en onze organisatie verder zal doen groeien”.

In Nederland zorgden het uitbreken van de coronacrisis en de hectiek op de financiële markten vooral in maart en april voor enorme drukte bij de handelsdesk en klantenservice, die onder meer door het aantrekken van extra personeel werd ondervangen.

“We hebben alles op alles gezet onze beleggers ook op de drukste momenten ongestoord te kunnen laten handelen. Gelukkig is dat gelukt”, aldus directeur Saskia Klep van BinckBank Nederland. “Ook onze nieuwe klanten, op de piek richting duizend per dag, konden door zorgvuldig en keihard werk snel aan de slag”

