‘Forse koersdreunen worden gevolgd door mooie koerswinsten’, Schroders

De aandelenmarkten kelderen temidden van de corona-angst en de olieschok. Zo daalde S&P 500 op 9 maart 2020 met 7,6% in één dag, de vijfde slechtste handelsdag sinds 1988.

Het vergt veel van beleggers, maar voor wie over stalen zenuwen beschikt, gloort er zonneschijn na de storm. Een analyse van Schroders wijst uit dat na de zwaarste dagverliezen er altijd substantiële rendementen te behalen vielen in de vijf daarop volgende jaren.

Waan van de dag, of profijt van de tijd

Het coronavirus besmet ook de financiële markten, de aandelenmarkten beleefden deze week een van hun slechtste handelsdagen in lange tijd. Het is onmogelijk om te voorspellen welke kant het zal opgaan. De ernst van de epidemie en de economische gevolgen op lange termijn moeten nog duidelijk worden. Maar de geschiedenis leert ons dat de markten op termijn altijd terugveren na een tijdelijke terugval.

De S&P500 kelderde op 20 november 2008 6,7%. Maar in de vijf jaren daarna bedroeg het totaal rendement 164%, oftewel 21% geannualiseerd. In de jaren 2008-2009 zuchtten de markten onder de financiële crisis. Het was niet eenvoudig om op dat moment te geloven dat een belegging van 10.000 dollar aan het begin van dat turbulente jaar zou groeien tot 26.400 dollar vijf jaar later. Dergelijke crises trekken contraire investeerders aan, zoals Warren Buffett die in september 2008 5 miljard dollar in Goldman Sachs investeerde.

Natuurlijk zijn de prestaties uit het verleden geen garantie voor de toekomst, maar de data onderstreept wel dat aandelenmarkten over langere perioden een opwaartse trend vertonen.

Tijd is winst

Zoals blijkt uit de data van Schroders hebben aandelenmarkten gezonde rendementen gegenereerd over de laatste drie decennia, ondanks hun ups en forse downs. Voorwaarde is wel dat je als belegger een achtbaan op de beurs kunt doorstaan.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14644 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht