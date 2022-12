Forse omzetstijging supermarkten

De detailhandel heeft in november 5,5% meer omgezet gedraaid dan in november 2021, blijkt uit cijfers van het CBS. Het verkoopvolume lag echter 4% lager. De omzet van supermarkten lag vorige maand 9,5% hoger dan een jaar eerder, terwijl die van speciaalzaken 0,6% lager was.

De omzetcijfers zijn door het CBS gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in november. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 6,3% hoger dan in november 2021.

De omzet van de non-foodwinkels groeide in november 2022 met 4,7%. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 3,0% lager dan een jaar eerder. Kledingwinkels, winkels in recreatieartikelen, drogisterijen, winkels in schoenen en lederwaren en winkels in doe-het-zelfartikelen (inclusief keukens en vloeren) hebben in november meer omgezet dan in november 2021. Daarentegen hebben winkels in consumentenelektronica en witgoed, en winkels in meubels en woninginrichting in november minder omgezet.

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in november 8,2% meer omzet behaald dan in november 2021. Het verkoopvolume was echter 4,4% lager dan een jaar eerder.

De online omzet was in november 3,8% hoger dan in november 2021. Webwinkels (als hoofdactiviteit verkoop via internet) hebben 0,6% minder omgezet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers), groeide met 9,6%.

