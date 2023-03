Franck Dixmier (Allianz): ‘Fed moet doorgaan met renteverhogingen’

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) komt woensdag opnieuw bijeen, waarna later een rentebesluit volgt. Wij verwachten een verhoging met 25 basispunten, omdat de Amerikaanse centrale bank naar verwachting niet tevreden zal zijn met de nog steeds hoge kerninflatie. Dat stelt Franck Dixmier, Global Chief Investment Officer Fixed Income en Managing Director bij Allianz Global Investors.

In twee dagen tijd veroorzaakten de spanningen in het Amerikaanse banksysteem vorige week een grote aanpassing van de Amerikaanse rentecurves, waardoor de verwachtingen van de Fed over renteverhogingen drastisch werden bijgesteld. In februari leken beleggers te capituleren door tussen begin en eind van de maand meer dan 100 basispunten (bps) toe te voegen aan de eindrente van de Fed.

Stress in bankwezen

Door de stress in het bankwezen zijn de verwachtingen tot bijna nul gedaald. Beleggers anticiperen nu op renteverlagingen aan het einde van het jaar. Door deze ongewone gebeurtenis is de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell begin maart voor het Congres, waarin hij sprak over de noodzaak om de renteverhogingen hoger te laten uitvallen dan eerder verwacht, volledig achterhaald.

Wij vinden echter dat de Fed haar monetaire beleid moet blijven verkrappen. Zij kan geen genoegen nemen met het niveau van de kerninflatie, met een inflatieniveau van 5,5% j-o-j in februari, tegen de achtergrond van een veerkrachtige Amerikaanse economie en een nog steeds hoge vraag. Daarom verwachten wij een verhoging met 25 bps.

Keuze voor prijsstabiliteit of financiële stabiliteit

Het dilemma, als dat er al is, is de keuze tussen de doelstelling van prijsstabiliteit en die van financiële stabiliteit. De Europese Centrale Bank heeft op 16 maart laten zien dat zij hier geen moeite mee heeft. Wij vinden dat de Amerikaanse centrale bank dit voorbeeld moet volgen. De Fed en de autoriteiten in de VS beschikken over specifieke instrumenten om een eventuele liquiditeitscrisis aan te pakken, vooral omdat de crisis momenteel beperkt is tot regionale banken.

Maar de situatie vergroot de onzekerheid over de omvang van de komende renteverhogingen. Die zullen afhangen van de ernst van de crisis bij de regionale banken en het vermogen van de autoriteiten om eventuele besmetting in te dammen. De vaak irrationele aard van bankcrises (psychologie van de markt en de depositohouders) doet vermoeden dat het nog te vroeg is om de overwinning te claimen. Een aanhoudende crisis zou kunnen leiden tot een aanscherping van de financiële voorwaarden en de Fed tot een pauze aanzetten. Een snelle oplossing zou de Fed ertoe aanzetten door te gaan met het verhogen van de rente.

De verwachtingen van beleggers ten aanzien van renteverlagingen (-90 bps tussen juni en december 2023) zijn een bron van kwetsbaarheid voor de Amerikaanse vastrentende markten. Die agressieve verwachtingen zijn een bron van volatiliteit en kunnen het middengedeelte van de rentecurves onder druk zetten.

