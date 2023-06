Franck Dixmier (AllianzGI): ‘Pauze renteverhogingen VS, opnieuw renteverhoging door ECB’

De Amerikaanse centrale bank, Fed, zal waarschijnlijk woensdagavond een pauze in de renteverhogingen aankondigen. Daarentegen zal de ECB donderdag naar verwachting een verdere renteverhoging van 25 basispunten bekendmaken. Die zal waarschijnlijk worden gevolgd door nog eens een verhoging van 25 basispunten in juli. Dit stelt Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI.

De Federal Reserve verhoogde begin mei de belangrijkste rente met 25 basispunten naar een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent. Het besluit werd unaniem genomen en was conform verwachting. De Fed herhaalde te blijven streven naar maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2 procent op de langere termijn.

Maar Dixmier verwacht nu dat de Fed tijdens de FOMC-vergadering op 13 en 14 juni een pauze in de renteverhogingen zal aankondigen. “Hoewel de kerninflatie te hoog blijft ten opzichte van haar doelstelling voor prijsstabiliteit, moet de Amerikaanse centrale bank zichzelf de tijd gunnen om de gevolgen van een aanzienlijke aanscherping van de monetaire voorwaarden te beoordelen, vooral tegen de achtergrond van een latente crisis bij de regionale banken”, aldus Dixmier.

Ook zegt Dixmier dat de Fed een hawkish houding moet aannemen om alle opties open te laten, inclusief de mogelijkheid van een verdere renteverhoging in de komende maanden.

Dixmier voorziet daarnaast een verdere renteverhoging van de ECB. “Hoewel de eurozone technisch gezien in een recessie belandt, is de inflatiedruk nog steeds hardnekkig. De ECB moet haar monetaire verkrapping voortzetten om haar geloofwaardigheid te behouden en de inflatieverwachtingen in de markt te verankeren.”

Volgens Dixmier is de eurozone ‘technisch gezien’ in een recessie beland. “De inflatiedruk is echter nog steeds hardnekkig. Hoewel de jaar-op-jaar prijsstijging eind mei vertraagde, met een algemene inflatie van +6,1% vergeleken met +7% in april, blijft het niveau van de kerninflatie te hoog voor de ECB om haar waakzaamheid te verlagen.”

De ECB verhoogde haar belangrijkste rentetarief begin mei van 3 naar 3,25 procent. Met 25 basispunten extra komt die dus uit op 3,5 procent.

Eddy Schekman



