Franck Dixmier (AllianzGI): ‘Renteverlagingen door de Fed: vertraagd, maar niet afgeblazen’

De Amerikaanse Federal Reserve maakt op woensdag 1 mei haar maandelijkse rentebesluit bekend. Naar verwachting zal de rente ongewijzigd blijven. De Fed heeft meer tekenen van afnemende inflatie nodig om haar renteverlagingscyclus op gang te brengen en wij denken dat de bankiers tijdens de FOMC-bijeenkomst op 30 april en 1 mei opnieuw de noodzaak zullen bevestigen van een restrictief beleid. De renteverlagingscyclus is vertraagd, maar niet afgeblazen, meent Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors.

De Amerikaanse economie is lange tijd verrassend veerkrachtig geweest. Het momentum in het eerste deel van het jaar leek robuust, geïllustreerd door een onverwachte sprong in de detailhandelsverkopen (+0,7% in maart, tegen +0,4% verwacht).

Economische onderzoeksinstituten hebben hun herzieningen van de groeivoorspellingen voor 2024 naar boven bijgesteld – het Internationale Monetaire Fonds suggereerde zelfs dat de Amerikaanse economie oververhit was. Maar het veerkrachtige beeld werd ondermijnd door een zwakker dan verwacht bbp in het eerste kwartaal. De consumentenbestedingen zijn vertraagd en de overheidsuitgaven zijn gedaald. De recente gegevens bieden geen duidelijke diagnose van de gezondheid van de economie. In plaats daarvan zorgen ze voor verwarring.

De inflatie blijft wel robuust. Tegen deze achtergrond verwachten wij dat Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC) op 30 april en 1 mei de noodzaak van een restrictief beleid zal herhalen. De Amerikaanse centrale bank heeft meer vertrouwen nodig in het verloop van de inflatie voordat zij de rente kan verlagen.

Naar onze mening heeft de markt te sterk gereageerd op de publicatie van de laatste inflatiegegevens. Wij vinden de scherpe herwaardering van renteverlagingen niet gerechtvaardigd. Gezien de stabiliteit van de inflatieverwachtingen op de middellange termijn staat de Fed niet onder enige druk om de rente te verhogen.

Volgens ons is de cyclus van renteverlagingen alleen maar uitgesteld. Er bestaat daar geen twijfel over. De vertraging van de economie zou moeten bijdragen aan de geleidelijke normalisering van de inflatie, waardoor de Fed in de tweede helft van het jaar de rente zou kunnen gaan verlagen. De bijeenkomst in juni, waarop de Fed naar verwachting haar vooruitzichten voor groei, inflatie en punten zal bekendmaken, zou een belangrijke datum voor de markten moeten zijn.

Geschreven door: Eddy Schekman



