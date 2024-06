Franck Dixmier (AllianzGI): ‘Wat komt er na de renteverlaging van de ECB?’

Er wordt algemeen verwacht dat de Europese Centrale Bank de rente tijdens haar volgende vergadering met 25 basispunten zal verlagen. Maar wat gebeurt daarna? “Twee renteverlagingen van 25 basispunten tegen het einde van 2024 lijken ons heel redelijk, maar we sluiten drie renteverlagingen van 25 basispunten niet uit”, meent Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI.

“Gesterkt door de neerwaartse trend in de inflatie in de eurozone, zal de ECB tijdens haar volgende vergadering naar verwachting de rente met 25 basispunten verlagen. ECB-voorzitter Christine Lagarde en de meest havikachtige leden van de Raad van Bestuur hebben aangegeven dat de verlaging eraan komt, dus de markten hebben er volledig op geanticipeerd.

Beleggers zullen zich richten op wat er daarna komt. Het begin van een cyclus van renteverlagingen na een lange fase waarin de rente stabiel werd gehouden, zal vragen oproepen over de volgende stappen. Wat is het doel voor de eindrente? En hoe snel zal de ECB dit bereiken? Beleggers zullen goed letten op een antwoord op deze vragen en op de macro-economische voorspellingen die naar verwachting zullen worden gepresenteerd.

Consensus

Hoewel er consensus is over deze eerste renteverlaging, is het tempo van toekomstige verlagingen al onderwerp van levendige discussies binnen de Raad. De ECB verwacht dat de inflatie in 2024 gemiddeld 2,3% bedraagt. Dat ligt dicht bij de doelstelling van de ECB.

Hoewel de daling van de inflatie in de afgelopen periode opmerkelijk is, moet de ECB waakzaam blijven voor mogelijke tweede-ronde-effecten na de stijging van de lonen (de onderhandelde lonen stegen in het eerste kwartaal met +4,7% in de eurozone), evenals ontwikkelingen in andere kosten, zoals het vrachtvervoer over zee, dat werd beïnvloed door de crisis in de Rode Zee.

Toekomstige inflatiecijfers zullen waarschijnlijk volatiel zijn en de ECB zal waarschijnlijk waarschuwen dat ze vasthoudt aan haar geleidelijke aanpak van renteverlagingen.

Deze boodschap zal waarschijnlijk geen invloed hebben op de markten. Sinds het begin van het jaar hebben de markten hun verwachtingen voor renteverlagingen massaal naar beneden bijgesteld: eind 2023 verwachtten beleggers 164 basispunten renteverlagingen voor heel 2024, tegen 62 basispunten op 30 mei.

Wij verwachten geen verdere scherpe bijstellingen van de verwachtingen. Onze verwachting van twee renteverlagingen van 25 basispunten tegen het einde van 2024 lijkt ons heel redelijk, maar we sluiten drie renteverlagingen van 25 basispunten niet uit.

Voor beleggers biedt de recente druk op de rente over de hele curve een goede gelegenheid om duratie toe te voegen door de voorkeur te geven aan strategieën om de rentecurve steiler te maken.”

