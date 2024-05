Frank Schwarz (MF): ‘Vergeet SK Hynix niet’

Artificiële intelligentie betekent een paradigmaverschuiving voor de economie. Vooral technologiebedrijven, die de snelle ontwikkeling van AI stimuleren, zullen waarschijnlijk aantrekkelijker worden voor beleggers wereldwijd. De Visie van Frank Schwarz, fondsbeheerder van het Mainfirst Global Equities Unconstrained Fund.

Het Global Equities team is al tien jaar geïnteresseerd in fabrikanten van grafische verwerkingseenheden (GPU’s) en beleggen al sinds 2015 in enkele van de huidige marktleidende chipfabrikanten. GPU’s leveren tegenwoordig de meeste rekenkracht voor AI-toepassingen. De strategische focus op langetermijntrends werpt nu zijn vruchten af.

Nvidia is een uitstekend voorbeeld van deze ontwikkeling. Het bedrijf is de onbetwiste marktleider op het gebied van grafische processors en AI-chips. Het heeft zich weten te vestigen als wereldwijde speler en beschikt over een enorme schaalbaarheid van datacenters en AI-modellen. Nvidia’s samenwerking met technologie- en onderzoeksinstituten maakt constante innovatie mogelijk, wat de dominante positie van de groep voor de komende jaren ondersteunt. Ondanks de sterke omzetgroei in 2023 heeft Nvidia nog een enorm potentieel omdat de schaalbaarheid van datacenters en AI-modellen nog maar net begonnen is.

Een ander bedrijf dat profiteert van deze ontwikkeling is SK Hynix. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is leider in de ontwikkeling van High Bandwidth Memory (HBM). De chips van dit bedrijf zijn met name relevant voor AI-toepassingen. Andere belangrijke schakels in de AI-waardeketen zijn TSMC uit Taiwan en ASML uit Nederland. De laatste is een belangrijke speler vanwege zijn leidende rol in de ontwikkeling van lithografiesystemen.

Maar hoe meer digitale diensten worden gebruikt, hoe groter het risico op cyberaanvallen op bedrijven, overheidsinstellingen en particuliere huishoudens. Cyberbeveiliging en de cloud spelen daarom ook een belangrijke rol in de huidige positionering van het Mainfirst Global Equities Unconstrained Fund.

Met zijn cloud computing platform AWS biedt Amazon bedrijven en ontwikkelaars krachtige computeromgevingen voor het trainen en implementeren van AI-modellen. Daarnaast heeft Amazon 4 miljard dollar geïnvesteerd in de AI start-up Anthropic en is het van plan om Small Language Models (SLM’s) te ontwikkelen voor AI-training op privégegevens.

De betrokkenheid van Microsoft bij AI draait om zijn cloudplatform Azure. Met Azure heeft Microsoft een basis gecreëerd voor bedrijven om toegang te krijgen tot AI-technologieën. Microsofts investering in OpenAI verandert de manier waarop we technologie gebruiken en stelt de softwaregigant in staat om AI in grotere mate te integreren in Microsoft-producten.

Nu de hele wereld afhankelijker wordt van clouddiensten van Amazon, Microsoft en andere bedrijven, groeit ook de vraag naar beveiligingsoplossingen. Het bedrijf Zscaler is bijvoorbeeld in staat om bedreigingen te identificeren en analyseren met behulp van AI. Omdat bedrijven hun activiteiten en gegevens steeds meer naar de cloud verplaatsen, wordt de rol van aanbieders zoals Zscaler steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat deze bronnen worden beschermd.

Een andere veelbelovende speler in de cyberbeveiligingssector is het Amerikaanse bedrijf CrowdStrike. Door het gebruik van AI is het bedrijf erin geslaagd zich een plaats te veroveren in de snelle en complexe wereld van cyberdreigingen en heeft het een beslissend marktvoordeel verworven.

De toekomst vormgeven: beleggen in AI-ontwikkeling en innovatie

De AI-boom is nog maar net begonnen. Wat er nu moet gebeuren is het implementeren en ontwikkelen van de nieuwe technologie, zowel aan de hardware- als aan de softwarekant. De pioniers in hun vakgebied zullen waarschijnlijk het voortouw nemen in de ontwikkeling. Feit is dat AI-toepassingen tot de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar behoren en een van de interessantste beleggingskansen bieden die er zijn. Door vroeg in te spelen op de juiste trends en de innovators op dit gebied te ondersteunen, kunnen we niet alleen het potentieel van AI volledig benutten, maar ook een actieve rol spelen bij het vormgeven van de digitale toekomst.

