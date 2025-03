Frdric Stolar (Altaroc): Buy and build-strategie creert toegevoegde waarde voor investeerders

Private equity presteert beter dan beursgenoteerde markten. Het kan dankzij een aantal hefbomen de winstgevendheid van de bedrijven die worden overgenomen optimaliseren. De buy-and-build strategie speelt een centrale rol bij het consolideren van gefragmenteerde industrieën om marktleiders te creëren. Bovendien kijkt private equity naar de lange termijn, in tegenstelling tot beleggers in beursgenoteerde markten, die elk kwartaal moeten presteren. De visie van Frédéric Stolar, Managing Partner van de Frans-Zwitserse private equity-beheerder Altaroc.

Buy and build houdt in dat een grote speler wordt overgenomen in een sector met veel kleine bedrijven, waarna concurrenten geleidelijk worden opgekocht om een sterkere onderneming te vormen. Dit proces heeft meerdere voordelen.

Eerst wordt de marktleider vaak tegen een redelijke prijs gekocht (bijv. 12 keer EBITDA). Kleinere bedrijven worden vervolgens goedkoper overgenomen (rond 8 keer EBITDA) en zodra ze worden geïntegreerd, stijgt hun waarde meteen naar het niveau van de leider. Dit heet meervoudige toename.

Daarnaast zorgen deze overnames voor synergieën: gedeelde infrastructuur en middelen verlagen de kosten en verhogen de winst. In de sector van medische analyselaboratoria leidde deze aanpak tot drie grote spelers in Frankrijk, terwijl de markt vroeger versnipperd was. Door apparatuur en personeel te bundelen, werken deze groepen efficiënter en concurrerender.

Tot slot maakt consolidatie het bedrijf strategisch sterker. Een groter platform groeit sneller, maakt meer winst en trekt een breder klantenbestand aan. Hierdoor stijgt de waardering van 12 naar 15 keer EBITDA, wat extra waarde oplevert voor investeerders.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20606 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht