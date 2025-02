Frédéric Stolar (Altaroc): ‘Goed geoliede mechanismen maken private equity aantrekkelijk’

Private equity biedt als activaklasse historisch aantrekkelijke rendementen. Volgens gegevens van PitchBook behalen de beste fondsen een nettorendement van 22% per jaar over een beleggingshorizon van 10 jaar of meer. Deze indrukwekkende resultaten zijn gebaseerd op nauwkeurige mechanismen en een rigoureuze aanpak, een combinatie van afstemming van belangen, sterkere governance en operationele optimalisatie. Dat meent Frédéric Stolar, Managing Partner van private equity-specialist Altaroc.

Een van de kernprincipes van private equity is de afstemming van belangen tussen beleggers, fondsen en het management van overgenomen bedrijven. In tegenstelling tot beursgenoteerde ondernemingen, waarin managers vaak slechts een klein belang hebben, investeren managers in leveraged buy-outs (LBO’s) aanzienlijk mee, soms tot 18 maandsalarissen. Deze persoonlijke investering stimuleert betrokkenheid en wordt versterkt door winstdelingsmechanismen zoals aandelenopties en gratis aandelen, waardoor managers profiteren van kapitaalwinsten.

Actieve rol

Private equity onderscheidt zich door actieve governance. Waar aandeelhouders in beursgenoteerde bedrijven vaak beperkte invloed hebben, spelen private equity-fondsen een centrale rol in de strategie en het beheer van hun portefeuillebedrijven. Na een overname wordt een gedetailleerd bedrijfsplan opgesteld met strategische, operationele en financiële doelstellingen voor een periode van vijf tot zeven jaar.

Strikte rapportage-eisen zorgen ervoor dat bedrijven regelmatig inzicht geven in hun financiële prestaties, cashflow en investeringen. Deze transparantie stelt fondsen in staat snel in te grijpen wanneer doelstellingen in gevaar komen en versterkt het vertrouwen van investeerders. Daarnaast worden bedrijven actief begeleid om efficiëntie te verhogen en groeikansen optimaal te benutten.

Waardecreatie

Private equity creëert operationele waarde door bedrijven te transformeren en winstgevendheid te verbeteren. Vaak gaat dit gepaard met kostenoptimalisatie, bijvoorbeeld door het samenvoegen van administratieve functies of gezamenlijke inkoopcontracten na acquisities.

Daarnaast ondersteunen de fondsen bedrijven bij hun geografische of sectorgroei door de middelen te verschaffen die ze nodig hebben om nieuwe markten aan te boren of hun activiteiten te diversifiëren. Deze initiatieven verhogen niet alleen de inkomsten, maar verminderen ook de risico’s die gepaard gaan met een te grote afhankelijkheid van één markt of één product. Tot slot speelt de toepassing van digitale oplossingen een grote rol in de transformatie van bedrijven, of het nu gaat om het automatiseren van processen, het verbeteren van de klantervaring of het versterken van de cyberveiligheid.

Sterke prestaties

Deze goed geoliede mechanismen verklaren waarom private equity zo aantrekkelijk is voor institutionele en particuliere beleggers. In 2023 haalden private equity-fondsen wereldwijd meer dan 1.000 miljard dollar op, volgens Preqin. Dit benadrukt de sterke prestaties van deze activaklasse en het vermogen om diversificatie te bieden ten opzichte van traditionele markten. De rendementsverwachtingen liggen vaak hoger dan die van publieke markten, mede door het actieve beheer en de doelgerichte transformatie van bedrijven.

Toch brengt private equity risico’s met zich mee. De concentratie in een beperkt aantal bedrijven, het gebruik van hefboomfinanciering en afhankelijkheid van het economische klimaat kunnen tot tegenvallende resultaten leiden. Daarom is zorgvuldige selectie van fondsen en een lange beleggingshorizon essentieel. De illiquiditeit van private equity betekent dat kapitaal vaak jarenlang vastligt. Beleggers moeten bereid zijn om gedurende de volledige looptijd van een fonds hun investering te behouden zonder tussentijdse opnames.

Private equity blijft aanzienlijke investeringen aantrekken dankzij belangenafstemming, actieve governance en operationele waardecreatie. Hoewel deze activaklasse rigoureus beheer vereist, biedt het unieke kansen voor beleggers die bereid zijn gecontroleerde risico’s te accepteren. Uiteindelijk ondersteunt en transformeert private equity bedrijven, waardoor ze kunnen groeien en rendement genereren. Deze strategische aanpak maakt het een aantrekkelijke optie voor investeerders die zoeken naar langetermijnwaarde en rendement, mits zij de bijbehorende risico’s begrijpen en accepteren.

