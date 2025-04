Frederic Stolar (Altaroc): ‘Waarom private equity structureel beter presteert dan de beursaandelen’

Private equity heeft het de afgelopen decennia altijd beter gedaan dan de aandelenmarkt. Onderzoeken van onder andere Bain & Company en Preqin onderstrepen dat keer op keer. Volgens Frédéric Stolar, Managing Partner van Altaroc, is dat vooral te danken aan de manier waarop private equity werkt: proactieve selectie van bedrijven en strategisch voorbereide exits.

In tegenstelling tot beursbeleggers wachten private equity-fondsen niet tot bedrijven in de etalage staan. Ze benaderen kansrijke ondernemingen vaak jaren voordat ze officieel op de markt worden gebracht. De focus ligt op sectoren met structurele groei, zoals digitalisering, gezondheidszorg, duurzame energie en industriële automatisering. Binnen deze sectoren richten de beleggingsteams zich op bedrijven met duurzame concurrentievoordelen, zoals een dominant marktaandeel, eigen technologieën, exclusieve distributiekanalen of sterke merken.

De fondsen gaan vroegtijdig in gesprek met het management, bouwen vertrouwensrelaties op, verzamelen strategische informatie en voeren gedetailleerde analyses uit. Zo kunnen ze snel en doelgericht handelen zodra zich een eventuele overname voordoet. Deze aanpak voorkomt overbieden én vergroot de kans op succesvolle deals.

Exits worden niet aan het toeval overgelaten

Na de overname volgt een nauwgezette voorbereiding van de verkoop. Samen met het management ontwikkelt het private equity-fonds een transformatieplan: processen optimaliseren, digitaliseren, marges verbeteren en soms uitbreiden via overnames. Waar publieke beleggers vooral bezig zijn met kwartaalresultaten, kijkt private equity verder vooruit: naar de exit.

Vanaf het derde jaar onderzoeken de fondsen al wie mogelijk geïnteresseerd is in een overname. Door in die fase al de markt te peilen, kunnen ze de strategie bijsturen en het bedrijf positioneren voor de meest kansrijke verkoop. Op het moment van verkoop staat het bedrijf er operationeel én strategisch optimaal voor.

Lange adem loont

Waar beursgenoteerde bedrijven onder druk staan om te presteren op de korte termijn, kunnen private equity-fondsen zich richten op duurzame waardecreatie over een periode van vijf tot zeven jaar.

Die langere beleggingshorizon heeft duidelijke voordelen. Fonds en management trekken langere tijd samen op en werken aan duurzame groei, in plaats van te focussen op snelle winst. Er is meer rust om keuzes te maken, zonder dat de waan van de dag of onrust op de beurs regeren. Voor de verkoop kan bovendien een strategisch moment worden gekozen – wanneer de markt gunstig is en kopers geïnteresseerd zijn.

Dat is een wereld van verschil met beursbeleggingen, waar voortdurend wordt ingespeeld op koersschommelingen en waar langetermijnstrategieën vaak onder druk staan.

Aantrekkelijk rendement

Private equity werkt met een doordachte strategie. Van selectie tot exit wordt elke stap gestuurd en voorbereid. En juist die controle over het hele traject maakt hogere rendementen mogelijk. Dat zijn precies de knoppen waar passieve beleggers op de beurs niet aan kunnen draaien.

Voor beleggers die het potentieel van private equity ten volle willen benutten, is het essentieel de mechanismen erachter te begrijpen. Private equity draait niet alleen om diversificatie, maar om gericht inzetten op groei en waardecreatie.

