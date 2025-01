Frederic Stolar (Altaroc): ‘Wat is een vintage fonds en wat zijn de voordelen?’

Een vintage fonds in private equity verwijst naar een investeringsfonds dat in een specifiek jaar wordt opgezet en actief wordt beheerd. Het fonds investeert kapitaal over een periode van 5 tot 7 jaar en probeert daarna rendement te behalen. Het ‘vintagejaar’ geeft aan wanneer het fonds is gestart en helpt beleggingen te plaatsen in de context van de economische en marktomstandigheden van dat moment, stelt Frederic Stolar, medeoprichter en Managing Partner van de Frans-Zwitserse private equity-beheerder Altaroc.

Het idee achter vintage fondsen is om beleggingen af te stemmen op economische cycli. Zo kunnen beleggers hun risico’s spreiden en profiteren van verschillende marktfasen. Hieronder bespreekt Frederic waarom vintage fondsen waardevol zijn en wat de belangrijkste voordelen zijn.

De voordelen van vintage fondsen

Met vintage fondsen kunnen beleggers elk jaar een vast bedrag investeren in private equity. Dit voorkomt dat je moet gokken op het juiste instapmoment, wat vaak lastig is vanwege de onvoorspelbare aard van private equity.

Door jaarlijks een fonds te kiezen, krijg je toegang tot meerdere economische cycli en verminder je het risico van slechte timing. Private equity firma’s zoals Altaroc bieden elk jaar vintage fondsen aan om beleggingen te spreiden en kansen optimaal te benutten.

Minder risico van economische schommelingen

Er zijn voorbeelden uit het verleden waarbij fondsen die tijdens piekjaren (bijv. 2005-2007) werden opgericht, slechter presteerden dan fondsen gestart in periodes van lage kapitaalinstroom (bijv. 2010-2011). Vintage fondsen helpen je risico te beperken door te voorkomen dat je overmatig investeert in markten die mogelijk oververhit zijn.

Door consistent te investeren in vintage fondsen, bouw je een betrouwbare reputatie op bij fondsbeheerders. Dit vergroot de kans dat je toegang krijgt tot hun best presterende opvolgingsfondsen, die vaak snel volgeboekt zijn.

Professionele selectie en expertise

Private equity kan complex zijn, maar bedrijven als Altaroc proberen het zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Elk jaar selecteren ze de beste managers en zorgen ze ervoor dat beleggers alleen investeren in fondsen met een bewezen staat van dienst, terwijl ze risicovolle sectoren vermijden.Platforms zoals Altaroc bieden ook een relatief eenvoudig inschrijvingsproces en transparante rapportage. Dit maakt private equity beleggen iets toegankelijker, zelfs voor minder ervaren beleggers. Door elk jaar in vintage fondsen te investeren, creëer je een continue stroom van potentiële uitbetalingen terwijl je kapitaal kunt herinvesteren in nieuwe kansen. Zo kan je investering jaar na jaar groeien.

Waarom afwijken van vintagestrategieën risicovol is

Het lijkt aantrekkelijk om in populaire sectoren zoals CleanTech of zonne-energie te investeren, maar dergelijke trends leiden soms tot slechte prestaties vanwege onrealistische waarderingen of beperkte ervaring. Vintage fondsen richten zich op gevestigde managers en sectoren, wat meer stabiliteit biedt.

In tegenstelling tot aandelenmarkten wordt in private equity de timing van investeringen bepaald door fondsmanagers. Hierdoor heeft het weinig zin om te proberen in- of uit te stappen op basis van economische voorspellingen. Vintage fondsen lossen dit probleem op door automatisch te spreiden.

Succes in private equity hangt af van ervaren managers met goede processen en een bewezen aanpak. Vintage fondsen selecteren deze topmanagers, waardoor de kans op succes groter wordt.

Conclusie

Een vintage strategie is een intelligente en gestructureerde manier van beleggen in private equity. Door elk jaar een fonds te kiezen, is het mogelijk om risico’s te spreiden, te profiteren van verschillende economische cycli en duurzame relaties op te bouwen met de beste fondsbeheerders.Of je nu een ervaren belegger bent of net begint, vintage fondsen kunnen mogelijk stabiliteit, eenvoud en consistente groei op lange termijn bieden.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht