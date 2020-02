Fugro kwam boven bovengrens

Fugro publiceert woensdag haar kwartaalresultaten.

De koersdaling vrijdag van 2,5% naar 10,51 euro heeft eerder te maken met de charttechnische positie van het aandeel dan het fundamentele plaatje. De koers was boven de bovengrens van de bandbreedte gekomen. Daarop behoort een correctie te volgen. Op dagbasis is het aandeel charttechnisch nog steeds duur, maar op weekbasis is ruimt voor een stijging naar 12 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

