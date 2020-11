Futures Amerika trekken AEX omhoog

De Europese aandelenmarkten zullen in de voetsporen treden van de Amerikaanse futures. Dat betekent een hogere opening.

De futures op de Amerikaanse indices lopen op tot een winst van 1% voor de Dow Jones en S&P. Opvallend is dat de Nasdaq de hekkensluiter is met een winst van 0,6%. Het kan worden gezien als een terugkeer naar oude waarden en normen. Een belangrijke impuls gaat uit van de aanzet van machtsoverdracht in de VS, wat wordt gezien als een aanzet voor erkennen van de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezing.

Azië overwegend hoger. De Nikkei is zelfs 2,6% hoger. Shanghai vrijwel onveranderd. Sensex +0,9%, Kospi +0,4%, Hong Kong +0,2% en Australië +1,5%.

Euro/dollar 1,1851. Euro/yuan 7,7914. Goud -0,6% op 1.824,80. Brent +0,9% op 46,48 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,58%. US Bonds +0,01 op 0,87%.

Het is positief dat de AEX op 601,37 weer boven de 600 is gekomen. Eveneens positief is de ontwikkeling van de bandbreedte met een positieve kentering van de ondergrens. De bovengrens van de bandbreedte blijft 630.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15519 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht